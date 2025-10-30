Rektorspoolen söker tf rektor förskolor söder om Skövde
Vi söker en erfaren tf rektor till förskolor söder om Skövde
Kravspecifikation:
Pedagogisk examen och avslutad rektorsutbildning.
Erfarenhet av att ha arbetat som rektor på förskola eller grundskola är ett krav.
Du är trygg i ditt ledarskap och gillar att inspirera dina medarbetare. Du är också strukturerad och kommunikativ.
Majoriteten av våra konsulter är 60+ (inget ålderskrav) och har lång yrkeserfarenhet vilket är oerhört uppskattat bland personal och uppdragsgivare.
Ansvarig för rekryteringen är: Jonas Berkling telefon: 0709-202 333. Urval sker löpande, ansök så snart som möjligt.
Chefsbemanning AB (tidigare namn ProAcademic) och dess systerföretag Rektorspoolen AB är specialiserade på rekryteringar och interimslösningar inom utbildningssektorn.
Skall du hyra skolledare? www.rektorspoolen.se
Skall du rekrytera skolledare? www.proacademic.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Chefsbemanning Sverige AB (org.nr 556873-8115)
Jonas Berkling jonas@rektorspoolen.se 0709-202333
