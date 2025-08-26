Rektors- och fsklärarjänst till Föräldrakooperativet Humlan, Sollentuna.
2025-08-26
Om jobbet
Förskolan Humlan är ett gemytligt föräldrakooperativ beläget i ett lugnt område ca 10 minuters promenad från Sollentuna centrum. Humlan är en förskola i det lilla formatet. Vi sätter barnens trygghet och utveckling i centrum. Här ges varje barn utrymme att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna behov.
Tjänsten uppdelad på 80% förskollärararbete och 20% rektorsuppgifter, men detta kan se lite olika ut från vecka till vecka. Vi söker dig som arbetar som rektor på förskola alternativt är förskollärare med flera års erfarenhet från yrket och vill vidareutbilda dig till rektor.
I din roll som rektor är du närmaste chef för pedagogerna och en viktig länk mellan personal, styrelse och vårdnadshavare där du kontinuerligt planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för förskolans pedagogiska verksamhet och arbete utifrån målen i läroplanen, och du planerar och genomför APT-möten och studiedagar samt medarbetar- och lönesamtal med övriga medarbete.
I rektorsuppdraget ingår personal- och delvis ekonomiansvar där din roll är central för att vi ska förbli en förskola, kooperativ och arbetsplats i framkant.
I din roll som förskollärare kommer du att leda vår avdelning Solrosen med barn 3-6 år. Vi ser gärna att du har ett tydligt barnperspektiv och brinner för det pedagogiska arbetet i en barngrupp. Vi värdesätter påhittighet, att hänga med i barnens tankar och lägger stor vikt vid din personlighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativrik och har en god samarbetsförmåga.
I din tjänst kommer du, tillsammans med kollegorna att leda det pedagogiska arbetet och ansvara för att verksamheten utvecklas i enlighet med de mål och riktlinjer som finns.
Vi erbjuder
I en trävilla med vita knutar i Hästhagen i Tureberg ligger förskolan Humlan som är ett väl fungerande föräldrakooperativ sedan 1986. Förskolan leds av rektor som även arbetar nära verksamheten som förskollärare, något som möjliggörs av att förskolans föräldrar är engagerade i administration, styrelsearbete, löpande underhåll av fastighet och gård m.m. Förskolan består av två avdelningar med barn i åldrarna 1-6 år, totalt 30 barn.
På Humlan blir du en del av ett trevligt och engagerat arbetslag som ständigt utvecklar arbetssätt för att skapa en utvecklande och stimulerande miljö för barnen.
Mer om tjänsten
Denna tjänst är en fast heltidstjänst. Kollektivavtal finns. Tillträde till tjänsten är tänkt till slutet av oktober början av november.
Som kooperativ är föräldrasamverkan särskilt betydelsefullt då föräldrarna är delaktiga i förskolan och barnens vardag genom olika insatser i verksamheten och styrelsearbetet - allt för att förskolan ska fungera smidigt och barnens vistelse ska bli så givande som möjligt.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår personalansvarige Gustav Berg på personalansvarig@forskolanhumlan.se
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till Humlan och just denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: personalansvarig@forskolanhumlan.se
Detta är ett heltidsjobb.
Hästhagsv 6
191 63 SOLLENTUNA
Förskolan Humlan
Rektor och förskollärare
