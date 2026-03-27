Rektorer till anpassad grundskola
2026-03-27
Anpassade grundskolan är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Nu gör vi en satsning på verksamheten med egen rektor! Ditt kärnuppdrag och fokus som rektor är den anpassade grundskolan där du har ansvar för verksamhet på två skolor. Med den anpassade skolan som huvudfokus vill vi skapa bättre förutsättningar för rektor att driva skolutveckling och skapa lärmiljöer där eleverna utvecklar kunskap, kompetens, mod och självförtroende för att nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Du ansvarar för den anpassade grundskolan på två högstadieskolor i staden. Din samverkan med rektorkollegan på grundskolan blir viktig. Ni kommer att ha medarbetare som verkar inom båda era skolformer och ni har ett gemensamt och förstärkt elevhälsoteam (EHT). Detta blir en form av delat ledarskap i vissa avseenden men en tydlig gränsdragning där verksamheten i den anpassade skolan är ditt ansvar.
Vi rekryterar nu två rektorer till anpassad grundskola. Det innebär att du också kommer få en nära kollega i ett liknande uppdrag att kroka arm med i arbetet med att utveckla verksamheten. Du leder målinriktat, har förmågan att etablera högt tillitskapital, stärker engagemanget hos dina medarbetare för att verksamheten ska ha en god kapacitet för skolförbättring och likvärdighet.
Du ingår i rektorsgruppen för våra kommunala skolor och deltar i ledarforum där vi gemensamt arbetar för att utveckla skolans organisation och undervisningskvalitet med stöd av våra gemensamma ramverk.
Din kompetens
Du är en samarbetsinriktad ledare med goda ledarskapsresurser. Du är en trygg förändringsledare som förstår vikten av att skapa dialog med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du har erfarenhet av att arbeta inom eller leda inom anpassad grundskola sedan tidigare. I grunden har du en pedagogisk akademisk examen och erfarenhet av att arbeta som skolledare med personalansvar.
Tillsammans med medarbetare planerar, följer upp, analyserar och utvecklar du utbildningen och verksamheten genom ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du får vara med och forma framtidens anpassade grundskola. Du får ett tydligt mandat, goda möjligheter att påverka och ett nära samarbete med andra rektorer och elevhälsoteam.
Läs mer här: http://www.vasteras.se/barnochutbildningsforvaltningen
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Övrig information
Kontakt för frågor till fackliga företrädare
Sveriges lärarethomas.eriksson@fvsverigeslarare.se
076-6975628
Sveriges skolledareliselott.sjolund@vasteras.se
Kommunal010-4428147
VisionSanna Bellnert021-390922
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Maria Lindh Maria.Lindh@vasteras.se 021-391246 Jobbnummer
9822426