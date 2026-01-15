Rektor till Wigulfskolan, anpassad grundskola/resursskola
2026-01-15
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Rektorsuppdraget är ett av de viktigaste, mest meningsfulla och utvecklande chefsuppdragen du kan ha i Norrtälje kommun. I denna tjänst får du möjlighet att bygga upp och leda en ny resursskola samt utveckla den omlokaliserade anpassade grundskolan inom ramen för en tydlig och långsiktig kommunal satsning. Detta gör du tillsammans med förvaltningen, biträdande rektor och medarbetare.
Uppdraget innebär både stora möjligheter och komplexa utmaningar. Det kräver engagemang, uthållighet och mod - men ger också möjlighet att göra verklig skillnad för elever med omfattande stödbehov. Kommunens politiska ledning och förvaltning har en tydlig ambition om att skapa hållbara och högkvalitativa skolmiljöer, och du kommer att ha ett stort inflytande över verksamheternas utformning, både nu och framåt.
På barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi efter visionen "Alla barn och unga ska lyckas med sin skolgång".
Uppdraget
Som rektor har du det övergripande ansvaret för resursskolans och den anpassade grundskolans pedagogiska utveckling, organisation, personal, arbetsmiljö och budget. Tillsammans med biträdande rektor leder och utvecklar du verksamheterna i nära samarbete med medarbetare, elevhälsa, vårdnadshavare och andra samverkansparter.
En central del av uppdraget är att skapa strukturer och arbetssätt som ger eleverna trygghet, förutsägbarhet och goda förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utveckling och lärande. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument, samt att undervisning och stödinsatser vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Utmaningar och möjligheter
Du leder två verksamheter i uppbyggnad och förändring, vilket innebär att du får arbeta med både etablering, utveckling och samordning. Det här är inte ett rektorsuppdrag för vem som helst då uppdraget är komplext och ställer höga krav på struktur, tydlighet och förmåga att leda i förändring. Du förväntas vara en ledare som ser möjligheter i utmaningar.
Samtidigt innebär rollen en unik möjlighet att skapa ändamålsenliga lärmiljöer, bygga starka professionella team och utveckla arbetssätt som möter elevernas behov på djupet. Du får vara med och forma en skolorganisation där hög personaltäthet, specialiserad kompetens och ett starkt elevfokus är grundläggande förutsättningar.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som
• är utbildad lärare
• har några års erfarenhet av skolledning, antingen som rektor eller biträdande rektor
• har genomgått rektorsprogrammet
• har erfarenhet av att arbeta i en ledande position med personal- och budgetansvar
• har erfarenhet av arbetsledning i anpassad grundskola och/eller anpassat gymnasium
• har erfarenhet av arbetsledning i resursskola
• är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument
• har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
• har god digital kompetens
Du är skicklig på att kommunicera med elever, vårdnadshavare och medarbetare och ser vikten av ett gott elevhälsoarbete. Du visar engagemang i ord och handling, är relationsskapande och har god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och av facklig samverkan.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Representant för Sveriges Skolledare
Annika Ireblad annika.ireblad@norrtalje.se 0175-740 41 Jobbnummer
