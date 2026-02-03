Rektor till T4 Anpassad grundskola/Montessori
2026-02-03
Det här erbjuder vi dig!
I rektorsområdet ingår Hässleholms Montessoriskola och T4 skolan årskurserna F-9 samt fritidshem.
Montessoriskolan har cirka 300 elever och T4 skolan har cirka 85 elever. Du kommer ingå i en ledningsgrupp där uppdragen och arbetsuppgifterna fördelas på en rektor och två biträdande rektorer.
Hos oss får du möjlighet att växa i ditt ledarskap och arbeta med flera olika uppdrag så som att leda, planera och utveckla skolans pedagogiska arbete utifrån delegation. Du ska aktivt delta i den dagliga verksamheten och skapa förutsättningar för elever och medarbetare i det systematiska kvalitetsarbetet för att nå uppsatta mål med styrdokumenten som utgångspunkt. I arbetet ingår budget- arbetsmiljö- och personalansvar.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och är behörig att anställas som rektor. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av ett skolledaruppdrag eller en arbetsledande roll sedan tidigare. Så väl erfarenhet från grundskolan/anpassade grundskolans verksamhetsområde som genomgången rektorsutbildning är meriterande. Vi värdesätter god IT-kompetens, då du kommer att arbeta i ett antal olika verksamhetssystem såsom Visma, WinLas och Office 365.
Du har god förmåga att se till hela verksamhetens förutsättningar. Som person har du goda ledaregenskaper och utvecklade ledarstrategier för att driva skolans arbete. Vidare är du närvarande och besitter förmågan att inspirera och engagera dina medarbetare. Du har ett demokratiskt arbetssätt samt en god förmåga att identifiera och analysera behov, orsak och verkan i verksamheten. Du behöver vara väl orienterad i våra styrdokument och annan lagstiftning som reglerar verksamheten.
Vi utgår från att du är trygg i din profession, positiv, målinriktad och organiserad samt har en stor drivkraft när det gäller skolans utvecklingsprocesser. Mångfald ser du som en tillgång i verksamheten. Du är kommunikativ men har även förmågan att vara en god lyssnare. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare, medarbetare och övrig skolledning.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregistret - begära utdrag
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kommer att hållas den 23 februari och den 3 mars, eftermiddagstid.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
På T4-skolan (anpassad grundskola) undervisas elever från skolår F till skolår nio i både ämne och ämnesområde. På skolan går ca 83 elever. Varje klass har en mentor som lägger upp undervisningen. Utöver mentor så finns det i varje klass också en eller flera elevassistenter. På T4-skolan finns även ett fritidshem för skolans elever som undervisas i ämnesområde.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
