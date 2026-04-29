Rektor till Slottsjordsskolans anpassade grundskola
Halmstads Kommun / Pedagogchefsjobb / Halmstad Visa alla pedagogchefsjobb i Halmstad
2026-04-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Inom barn- och ungdomsförvaltningen arbetar vi utifrån ett tydligt 1-16 årsperspektiv, där du tillsammans med dina kollegor tar ett gemensamt ansvar för att driva lärande och utveckling framåt. Som rektor har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö samt säkerställer att den dagliga driften av verksamheten fungerar väl. Du har det övergripande ansvaret för hela enheten, inklusive de mandat och skyldigheter som följer av Skollagen samt personalansvar för två biträdande rektorer och en del av verksamhetens medarbetare.
I uppdraget ingår att organisera och leda det systematiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i verksamhetens behov, där medarbetarna är delaktiga och engagerade. Du förväntas även leda och delta i utvecklingsfrågor inom ramen för skolans lokala utvecklingsplan. Rollen innebär att du leder pedagogiska forum samt elevhälsoteamet samt att du deltar i olika grupper inom verksamheten.
Vidare arbetar du aktivt med omvärldsbevakning för att förstå förändringar och identifiera vilka insatser som behöver påbörjas redan idag för att möta framtida utmaningar. Som rektor är du också en del av förvaltningens utvecklingsorganisation och förväntas bidra till utveckling på förvaltningsövergripande nivå. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs pedagogisk insikt, grundad i både utbildning och erfarenhet. Du har god kunskap om de styrdokument som ligger till grund för skolans styrning, vilket för denna tjänsten innebär att du har lärarexamen och/eller lärarlegitimation samt erfarenhet av arbete som lärare och som skolledare. Det är meriterande om du har arbetat inom den anpassade grundskolan.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt en god digital kompetens. Det är meriterande om du har genomgången ledarskapsutbildning, såsom rektorsutbildningen, Framtidens Ledare eller Morgondagens ledare.
Vi söker en person som är bra på att hitta praktiska och hållbara lösningar för verksamheten. Du behöver kunna planera och organisera arbetet på ett realistiskt sätt och samtidigt ha förmågan att kombinera kort- och långsiktiga mål med en överblick av hela verksamheten. Det är viktigt att du har förmågan att följa upp arbetet i förhållande till enhetens mål och samordna resurser därefter. Du kan sätta en tydlig riktning för dina medarbetare och motivera teamet genom att sätta höga, men realistiska, mål. Vi söker någon som både kan främja andras idéer och arbeta tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål. Du ska kunna hjälpa till där det behövs och vara en lagspelare som ser gruppens framgång som en gemensam prestation. Du ska vara bra på att lyssna, först för att förstå och sedan för att själv bli förstådd.
Slottsjords anpassade grundskola har cirka 90 elever i årskurs 1-9 och vi ligger i de centrala delarna av Halmstad. På skolan arbetar vi tätt i arbetslag, med stort engagemang för att utveckla våra elever mot målen. Vi är en skola som växer konstant och som lägger mycket tid på att bygga gemensamma strukturer och innehåll. Utveckling av såväl verksamhet som oss själva är av stor vikt. Vi söker nu dig som vill vara en del av vår fortsatta resa och som bidrar med kompetens och arbetsglädje. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Linda Abrahamsson, linda.abrahamsson@halmstad.se 073-8510907
9883704