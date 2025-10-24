Rektor till Skee, Mellegården och Rossö skolor
2025-10-24
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Vill du vara med och driva skolutveckling och göra verklig skillnad för barns lärande och utveckling? Hos oss får du möjlighet att leda och utveckla verksamheter där engagemang, delaktighet och elevfokus står i centrum. Som rektor blir du en nyckelperson i det arbetet.
Vi söker nu en rektor till Skee, Mellegården och Rossö skolor - tre mindre skolor i natursköna miljöer, med engagerade medarbetare och nyfikna elever.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
I din roll som rektor leder du det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna. Genom att utveckla och förankra arbetssätt som främjar pedagogisk progression, kollegialt lärande och ett gemensamt ansvar för undervisningens kvalitet bidrar du till att skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Du säkerställer att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utgår från elevernas faktiska behov och förutsättningar.
Ditt chefsuppdrag omfattar ansvar för medarbetare, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder genom tillit, tydlighet och samarbete, och har en viktig roll i att skapa engagemang och delaktighet bland både elever och personal. I uppdraget ingår också kontakt med myndigheter och andra externa aktörer.
Som rektor har du stöd av en biträdande rektor som delar ledarskapet med dig. Tillsammans bygger ni ett starkt och samspelt ledarteam som driver skolornas utveckling framåt och skapar de bästa förutsättningarna för elevernas trygghet, trivsel och lärande.
Du ingår, tillsammans med övriga rektorer och biträdande rektorer, i kommunens gemensamma ledningsgrupp för grundskola F6.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarutbildning och en stark vilja att driva skolutveckling tillsammans med andra. Det är meriterande om du har gått eller har påbörjat den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet av andra ledningsuppdrag inom skola är ett krav om du inte redan idag arbetar som rektor.
Du har god insikt i skolans verksamhet, lagstiftning och de utmaningar som skolledarskapet innebär. För att lyckas i rollen är du van att hantera olika IT-system och har en god digital kompetens. Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift.
För dig är det viktigt att arbeta strukturerat och analytiskt. Du prioriterar och planerar utifrån verksamhetens behov och kan hantera komplexa situationer med lugn och professionalitet.
Ditt ledarskap präglas av tillit, öppenhet och ett genuint engagemang för både elever och medarbetare. Du har en god förmåga att bygga professionella relationer, skapa engagemang och driva utveckling i samarbete med andra.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
