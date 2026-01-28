Rektor till Rödöns och Aspås F-6 skolor, Krokoms kommun
2026-01-28
-- Ett jobb med plats för utveckling, utmaningar och upplevelser!
Ingress
Vi söker en rektor till Rödöns skola F-6 samt Aspås skola F-6, båda med fritidshem, i Krokoms kommun.
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Vi söker en trygg och drivande ledare som vill medverka till utveckling för både elever och medarbetare. I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Välkommen till oss!
Ditt rektorsansvar kommer vara två skolenheter, Rödöns skola F-6 med fritidshem som omfamnar ca 100 elever samt Aspås skola F-6 med fritidshem där det finns ungefär lika många elever. Båda skolorna har en växtkraft med en prägel av byskolor.
Som rektor kommer du att ha ett nära och starkt stöd av skolornas elevhälsoteam och förstelärare med ett fokus på att alla elever ska vara trygga och få möjligheten att utvecklas i sitt lärande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som rektor i Krokoms kommun
Rektor leder den pedagogiska verksamheten och jobbar självständigt med de enheter du har ansvar för, även i teamsamverkan med andra rektorer i skolområdet. Uppdraget innebär att arbeta strategiskt för att verkställa målen i förskolans läroplan och de kommunala besluten som barn- och utbildningsnämnden fattar, gällande förskole- och skolverksamhet. Tillsammans med personalen fokuserar du på barn- och utbildningsförvaltningens övergripande mål; att ge alla elever en skolgång som präglas av likvärdighet, kunskap och trygghet.
Genom ditt pedagogiska ledarskap ska du möjliggöra elevers undervisning utifrån barnets bästa, så att det livslånga lärandet ges möjlighet att växa. Tillsammans med personalen fokuserar du på barn- och utbildningsförvaltningens övergripande mål; att ge alla elever en skolgång som präglas av likvärdighet, kunskap och trygghet.
Det goda ledarskapet i kommunen präglas av värdeorden modig, välkomnande, pålitlig och nära. Som rektor har du ett övergripande ansvar för personalens arbetsmiljö, budget samt undervisningens kvalitet. Dialog, utvecklingsfokus och trygghet är viktiga förmågor i ditt ledarskap för att uppnå målen både i läroplanen och i kommunens övergripande mål för skolan.
Din kompetens
Som rektor i vår kommun, vill vi att du har:
• god erfarenhet av rektorsjobbet
• grundläggande pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning och erfarenhet (styrt enligt Skollagen)
• erfarenhet och utbildning inom ledarskap och personalledning
• körkort
Meriterande för rektorsrollen är att du har:
• genomgången eller påbörjad statlig rektorsutbildning (om du saknar den utbildningen, kommer den att behöva genomföras inom ramen för tjänsten och ska slutföras senast fyra år efter påbörjad anställning)
Som person är du:
• en trygg, engagerad och drivande ledare som har modet att utmana pedagoger och elever för att nå högre måluppfyllelse
• beredd att driva och genomföra förändringsprocesser
• den som värdesätter delaktighet för barn och medarbetare i ditt ledarskap
• den som tar avstamp i kvalitetsfokus och forskningsanknytning när det gäller utveckling av verksamheten
• någon som ser samverkan med olika parter som värdefullt och viktigt
• begåvad med en god kommunikativ förmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 4 mars 2026
Intervjuer kommer ske vid olika datum i mars (11/3, 13/3, 18/3), så om du blir aktuell att gå vidare i processen, bokar vi in en tid som kan passa.
En förutsättning för att ha framgång i rollen, är att du har ett fysiskt närvarande ledarskap på skolenheten. Utifrån det vill vi gärna lyfta möjligheter att om du bor på annan ort och det inte är pendlingsbart avstånd till arbetsplatsen, så finns möjlighet att ansöka om kommunens näringslivsförtur för hyreslägenheter.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till Krokom och vackra Jämtland! Som verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen leder du tillsammans med mig och övriga chefer mot gemensamma mål för att skapa de bästa förutsättningarna så att så många barn och ungdomar som möjligt ska utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Jag söker dig som är tydlig och trygg som ledare, ödmjuk och prestigelös som person och som leder verksamheten med ett helhetsperspektiv.
I Krokom finner du en härlig arbetsplats där vi tillsammans möter utmaningarna och har snabba vägar till beslut. För mig är det viktigt att du skall trivas och stimuleras att ytterligare utveckla kommunens verksamheter.
Välkommen med din ansökan!
Martin Åleheim, förvaltningschef
Kontaktperson för tjänsten
Martin Åleheim, förvaltningschef
0640-161 75martin.aleheim@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
