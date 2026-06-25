Rektor till Rickarums skola och förskola
Rickarums Skolförening / Pedagogchefsjobb / Kristianstad Visa alla pedagogchefsjobb i Kristianstad
2026-06-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
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Om jobbet
Drömmer du om en arbetsplats mitt i naturen? En arbetsplats där en ideell skolförening tillsammans med engagerad personal och dig som rektor arbetar för varje elevs utveckling och trygghet? Rickarums skola och förskola ligger i ett litet samhälle där många föräldrar och bybor brinner för verksamheten och bidrar till gemenskapen och den kreativa lärmiljön.
Naturen är vårt främsta klassrum och ger barn och personal möjlighet att använda omgivningen med skog, sjö och ängar, för ett kreativt lärande och en hälsosam arbetsmiljö.
Med ca 50 elever i skolan och ca 50 barn i förskolan känner alla varandra och vi kan arbeta åldersintegrerat och flexibelt på ett sätt som främjar varje barns utveckling. Medarbetarna i verksamhetens olika delar arbetar tillsammans för att skapa vi ett lärande som bygger på omsorg, kompetens och hjärta. Tillsammans består personalen av ca 25 personer. Vi lägger stor vikt vid en arbetsmiljö där alla känner glädje i att komma till skolan och förskolan varje dag – både personal, elever och barn.
Skolan ligger 2,5 mil från Kristianstad och Hässleholm och på mindre än en timma är du i Malmö eller Lund. Ett smultronställe i en levande landsbygd med en halvtimme till det mesta.
Välkommen till oss!
Om oss
Rickarums skolförening driver förskola sedan 2012 och grundskola och fritids upp till årskurs 5 sedan 2015. Vi är "den lilla skolan i naturen" och en ideell förening som återinvesterar eventuell vinst i verksamheten och vi växer i hållbar takt. Maten lagas från grunden i vårt eget nybyggda kök och matsal.
Mer information om oss finns på www.rickarumsskola.se
Vi söker dig som:
Har god förmåga att kommunicera, bygga relationer, se till helheten och skapa struktur i verksamheten
Har ett tydligt ledarskap där du även visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag
Är en ledare med stor drivkraft, engagemang och förmåga att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet
Vill utveckla en verksamhet som har visionen att naturen ska vara det främsta klassrummet och uppskattar den mindre verksamhetens möjligheter
Delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetarpolicy
Ser värdet av en levande landsbygd
Vi erbjuder en rektorstjänst:
Med stor möjlighet att forma och vidareutveckla en verksamhet med korta beslutsvägar
Med chans att arbeta aktivt med utomhuspedagogik och dess möjligheter
I nära samarbete med medarbetare, föräldrar och lokala aktörer
I en verksamhet driven av stort ideellt engagemang och gemenskap i bygden
På en arbetsplats i en levande landsbygd nära naturen
Kvalifikationer Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Legitimerad lärare med högskoleexamen inom förskola, grundskola eller specialpedagogik
Ledarerfarenhet
Väl förtrogen med skolans lagar och styrdokument
Erfarenhet av arbete i skola och/eller förskola
Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på det svenska språket
Meriterande
Rektorsutbildning
Annan eller kompletterande ledarutbildning
Erfarenhet och genuint intresse för utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande
Erfarenhet av att jobba i friskola eller ideell verksamhet
Ansökan och frågor
Vänta inte med din ansökan, rekrytering sker fortlöpande så skicka gärna din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka komplett ansökan med personligt brev och CV till rekrytering@rickarumsskola.se
Märk ansökan: Rektor 2026
Har du frågor och vill veta mer? Maila ordforande@rickarumsskola.se
så besvarar vi dina frågor
Övrigt
Provanställning 6 månader.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, måste du visa upp aktuellt utdrag från polisens belastningsregister anpassat för verksamhet i förskola/skola innan anställning kan ske. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: rekrytering@rickarumsskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rickarums Skolförening
, http://www.rickarumsskola.se
Rickarums byväg 108 (visa karta
)
298 92 TOLLARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rickarums skolförening Kontakt
Ordförande i skolföreningen
Anna-Karin Åkesson ordforande@rickarumsskola.se Jobbnummer
9978478