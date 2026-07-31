Rektor till Resarö skola i Vaxholm
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2026-07-31
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I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaxholm kännetecknas av goda skolresultat, hög andel behöriga lärare och en förskola som bidrar till en bra start i livet. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer.
Varmt välkommen med din ansökan till att leda en välfungerande F–6-skola där elever, medarbetare och vårdnadshavare tillsammans skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Resarö skola är Vaxholms stads största F–6-skola med cirka 360 elever. Här möter du engagerade medarbetare, goda kunskapsresultat och en verksamhet som präglas av trygghet, samarbete och höga förväntningar på alla elevers utveckling.
På Resarö skola arbetar vi för att eleverna ska känna sig trygga, glada och motiverade att lära. Vi vill att varje elev ska mötas av höga förväntningar, utmanas utifrån sina förutsättningar och få det stöd som behövs för att lyckas.
Resarö skola har en stabil personalgrupp och låg personalomsättning, vilket bidrar till kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Skolan är belägen i vackra omgivningar, centralt på Resarö och med närhet till kollektivtrafik.
Nu söker vi en rektor som vill fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, biträdande rektorer, elever, vårdnadshavare och skolledarkollegor.
Om uppdraget
Som rektor ansvarar du för skolans verksamhet, resultat, medarbetare och ekonomi. Du leder det pedagogiska utvecklingsarbetet och driver skolans systematiska kvalitetsarbete genom planering, uppföljning och analys. I uppdraget ingår också att leda skolans elevhälsoarbete och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och välmående.
Du blir en del av utbildningsförvaltningens rektorsgrupp, där du tillsammans med skolchef och övriga rektorer driver utvecklingen av Vaxholms skolor framåt. I Vaxholm ser vi skolutveckling som ett gemensamt ansvar och värdesätter ett nära samarbete mellan skolor och förvaltning.
Vi söker dig som
har pedagogisk högskoleexamen
har genomfört den statliga rektorsutbildningen
har erfarenhet som rektor eller biträdande rektor
har god kunskap om skolans styrdokument och uppdrag
har erfarenhet av ansvar för medarbetare, ekonomi, planering, uppföljning och kvalitetsarbete
har erfarenhet av att utveckla elevhälsans arbete och av att skapa strukturer som stärker elevers lärande, mående och närvaro.
Som person är du en trygg och tydlig ledare som bygger förtroendefulla relationer. Du har helhetssyn, förmåga att skapa engagemang och vilja och kunskap att utveckla andra. Du är utvecklingsorienterad, har god kommunikativ förmåga, är van att fatta beslut och hålla fokus på skolans kärnuppdrag – elevernas lärande.
Därför ska du välja Vaxholm
I en mindre kommun är avstånden korta. Du har nära till kollegor, förvaltning och stödfunktioner inom exempelvis HR, ekonomi och utbildningskontorets alla medarbetare.
Vi är en skolledargrupp som stöttar varandra när uppdraget är utmanande. Vi lär av varandra, vi har ett nära samarbete mellan skolor och förskolor och här finns goda möjligheter att påverka utvecklingen av hela utbildningsverksamheten.
Vaxholms stad deltar i Ifous forskningsprogram RULE med fokus på undervisningsnära ledarskap. För oss är det viktigt att skolutveckling bygger på forskning, beprövad erfarenhet och ett nära samspel mellan skolledare och medarbetare. Via programmet och andra insatser kommer du i Vaxholms stad få goda möjligheter till kompetensutveckling.
Hos oss får du möjlighet att leda en välfungerande skola med engagerade medarbetare, goda resultat och höga ambitioner för framtiden.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaxholms Kommun
(org.nr 212000-2908), https://www.vaxholm.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss-i-vaxholms-stad/lediga-jobb
Eriksövägen 27 (visa karta
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185 37 VAXHOLM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Resarö skola Jobbnummer
10016596