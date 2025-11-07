Rektor till Östergården och Västra Harg förskolor
2025-11-07
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Förskolorna Östergården och Västra Harg har cirka 100 barn. Förskolan Östergården som även inkluderar nattis är belägen i Mjölby tätort. Förskolan Västra Harg ligger på landsbygden relativt nära tätorterna Mjölby och Mantorp. Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra rektorer, specialpedagoger och psykolog i Mjölby kommun.
Vill du tillsammans med fantastiska kollegor och medarbetare i en utvecklingsorienterad organisation vara med och skapa den allra bästa förskolan för våra barn? Välkommen att söka till Mjölby kommun, förskolorna Östergården och Västra Harg - en skola där alla kan och vill vara.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som rektor för förskolor i Mjölby kommun leder, planerar, organiserar, samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån uppsatta mål i nationella, kommunala och lokala styrdokument. Du ansvarar för din enhets organisation, det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för barninflytande, fördelning av resurser, myndighetsutövning, medverkan tillsammans med vårdnadshavare och lokala ordningsregler med mera.
Du arbetar med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och är samtidigt medveten om hur det påverkar hela organisationens ökade måluppfyllelse mot uppsatta mål. Förskolorna är inne i ett gemensamt utvecklingsarbete kring språket som syftar till ge varje barn förutsättningar att klara en gymnasieexamen. I Mjölby kommuns förskolor arbetar vi tillsammans med elevhälsans specialpedagoger och psykolog för att skapa förutsägbara förskoledagar. Förutsägbarhet handlar om tydlighet och begriplighet; att det är lätt att förstå situationen man är i.
Du är arbetsgivarföreträdare och har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i rektorsgrupp där vi ses regelbundet för att genom ett tillsammansarbete driva förskolorna i Mjölby mot en ökad likvärdighet, med en hög kvalité och för att driva ett arbete mot ökade kunskapsresultat. I ditt uppdrag som rektor ingår även att du och rapporterar enhetens resultat till verksamhetschef för förskola.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, meriterande med förskollärarexamen. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete likväl erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare, det är meriterande om du varit chef/ledare inom en politisk styrd organisation. Du bör även ha erfarenhet av att förena pedagogiska, personella och administrativa frågor i ett helhetsperspektiv. Det är meriterande med rektorsutbildning, utbildning inom chef/ledarskap och erfarenhet av utvecklingsarbete/förändringsledning. B-körkort är ett krav.
Som ledare är du tydlig, lyhörd och skapar engagemang och delaktighet, du motiverar och delegerar arbetet på ett sätt för att nå gemensamma mål. Du har förmågan att både självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut samt förmågan att leda, strukturera, organisera och motivera andra och sätta upp mål och riktning för verksamheten.
Som person är du målinriktad, har en god kommunikationsförmåga och kan samarbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du kan se helheter och har förmågan att hantera, prioritera samt fatta beslut i komplexa situationer och strategiska frågor.
Vi erbjuder
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
