Rektor till Martin Koch-gymnasiet och Vuxenutbildningen på Bachmanska
Hedemora kommun / Pedagogchefsjobb / Hedemora Visa alla pedagogchefsjobb i Hedemora
2026-02-03
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hedemora kommun söker en engagerad och strategisk skolledare som vill vara med och utveckla två av våra utbildningsverksamheter mot framtiden.
Om verksamheterna:
Martin Koch-gymnasiet är en modern gymnasieskola med cirka 350 elever fördelade på flera olika program: Barn- och fritid, Bygg- och anläggning, Ekonomi, Försäljning och service, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik samt Vård och omsorg. Skolan erbjuder även anpassad gymnasieskola och Introduktionsprogrammet.
Med en bred mix av högskoleförberedande och yrkesförberedande utbildningar, en stark pedagogisk tradition och ett tydligt elevfokus skapar Martin Koch-gymnasiet goda förutsättningar för varje elevs utveckling och framtida möjligheter.
Hedemora Vuxenutbildning är en växande skola som innehåller olika delar och bygger på samverkan med olika aktörer på lokal, regional och riksnivå. Cirka 400 studerande läser på Hedemora Vuxenutbildning. Skolan erbjuder flexibla studier för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildningar, SFI och uppdragsutbildning, och komvux som anpassad utbildning i nära samarbete med arbetslivet och Region Dalarna.
Tillsammans skapar verksamheterna en viktig utbildningskedja som stöttar både individers utveckling och kommunens kompetensförsörjning.
Som rektor för Martin Koch-gymnasiet och Hedemora Vuxenutbildning får du ett unikt uppdrag, att leda helheten från ungdomsutbildning till vuxnas livslånga lärande. I uppbyggnadsfasen kring att forma den nya gemensamma interna organisationen för båda skolorna kommer rektor att ha ansvar för att leda och fördela ansvaret, samt att bygg upp den inre organisationens struktur.
En betydande del av verksamheten handlar om att marknadsföra, kvalitetssäkra och utveckla olika inriktningar och utbildningar.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en central roll i Hedemora kommuns utbildningsorganisation.
Som rektor ansvarar du för att:
* Driva och utveckla verksamheten enligt nationella mål, kommunens prioriteringar och utbildningsnämndens uppdrag.
* Via biträdande rektorer leda ett kompetent och engagerat team av medarbetare.
* Säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och att elevernas måluppfyllelse står i fokus.
* Arbeta strategiskt med samverkan både mellan gymnasiet och vuxenutbildningen samt med arbetsliv, region och andra externa aktörer.
* Arbeta systematiskt med arbetsmiljö, elevhälsa och resultatstyrning.
Du ingår i skolchefens ledningsgrupp och bidrar aktivt till utvecklingen av hela kommunens utbildningsverksamhet.
Vi erbjuder:
* Ett stimulerande och utvecklande arbete i en kommun som satsar på utbildning.
* Möjlighet att påverka inriktning och utveckling för både gymnasieungdomar och vuxenstuderande.
* Ett nära stöd från skolchef och kollegialt ledarskap inom förvaltningen.
* En arbetsplats med engagerade medarbetare och stolta traditioner, där vi tillsammans bygger framtiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
* Har genomgått eller påbörjat rektorsprogrammet.
* Har erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet, gärna från gymnasie- och/eller vuxenutbildning.
* Är trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och van att fatta beslut.
* Har förmåga att skapa arbetsglädje, delaktighet och kultur av utveckling.
* Trivs i en dynamisk miljö där du leder flera verksamheter som tillsammans skapar helhet för eleverna.
* Har erfarenhet av att samverka med interna och externa aktörer inom olika områden.
Meriterande:
* Har erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser kopplade till samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning.
* Har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med att utveckla utbildningar.
Blir du anställd som rektor hos oss behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 3/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Skolchef
Tommy Hellström 0225-34000 Jobbnummer
9720080