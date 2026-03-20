Rektor till Magelungen resursskola Södertälje
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Pedagogchefsjobb / Södertälje
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Clockwork Skolledare & Interim rekryterar & bemannar skolledare och chefer i hela Sverige. Med stora upparbetade kandidatnätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner. Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som skolledare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: www.clockworkpeople.se/skolbemanningochrekrytering
Vill du vara med och skapa framtidens resursskola - där elever får växa, lyckas och känna hopp?
Magelungen söker en engagerad rektor till resursskolan i Södertälje. Hos oss får du ett uppdrag med stort ansvar och en unik möjlighet att bidra till verklig förändring genom att leda en verksamhet där undervisning och psykosociala insatser samverkar i en sammanhållen skolmiljö.
Vi erbjuder skola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Vår verksamhet präglas av ett prestigelöst samarbete mellan olika professioner. Utöver pedagoger har vi beteendevetare, socionomer och familjebehandlare, som tillsammans med skolpersonal ger eleverna stöd i deras utveckling. Skolan vänder sig till elever i åk 4-9 i omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska utmaningar och ofta en lång tid av skolfrånvaro. För att möta våra elever arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg - alltid utifrån varje elevs förutsättningar och behov.
Vårt arbete bygger på en systemisk och salutogen grundsyn, där fokus ligger på helhet, styrkor och det som fungerar. Vi strävar efter att skapa struktur och förutsägbarhet, så att alla elever får en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi tror på varje elevs förmåga att lyckas och ser det som vårt uppdrag att göra det möjligt. Med nyfikenhet, tilltro och uthållighet skapar vi de förutsättningar som krävs för att varje elev ska kunna ta nästa steg i sin utveckling, både kunskapsmässigt och som individ.
Vår verksamhet är idéburen och medarbetarägd, ett medvetet val som speglar vårt engagemang och vår långsiktighet.Arbetsuppgifter
Som rektor inom Magelungen leder du verksamheten i ett gemensamt ledarskap tillsammans med behandlingschef. Ditt huvudfokus är att leda och utveckla undervisningen i enlighet med skollagen och med utgångspunkt i varje elevs individuella behov. Tillsammans ansvarar ni för både den pedagogiska och psykosociala utvecklingen av skolan.
Du är aktivt närvarande i det dagliga arbetet och leder enheten i nära dialog med både elever och medarbetare. I det tvärprofessionella teamet samskapar du med ledning, personal och elevhälsa för att gemensamt möta varje elevs individuella behov. Genom systematiskt kvalitetsarbete, tätt samarbete och en stark idéburen grund skapar vi en verksamhet där elever får tillgång till små undervisningsgrupper, hög personaltäthet och en förstärkt elevhälsa.
I tjänsten ingår ansvar för utbildning, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du vidareutvecklar den verksamhet som redan är igång genom att driva förändringsarbete med engagemang, delaktighet och tydliga strategier för samarbete, både internt och externt. Under din ledning skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi och effektiv resursanvändning.
Magelungen driver verksamheter runt om i landet och du kommer att tillhöra ett rektorsteam inom grundskolan tillsammans med övriga rektorer som leds av skolchef. Under året har vi både fysiska och digitala träffar.Profil
Du trivs och drivs av att arbeta med vår målgrupp av elever och har ett genuint intresse för deras utveckling. Nyfikenhet, flexibilitet och ett mod att se nya möjligheter för varje elev är centrala egenskaper hos dig. Som ledare arbetar du långsiktigt med att tillsammans bygga en engagerad och inkluderande kultur där alla känner sig sedda och delaktiga. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, engagemang och värme, vilket skapar tillit och arbetsglädje hos personalen.
Vi söker en rektor med slutförd eller påbörjad rektorsutbildning samt lärarlegitimation för grundskolan. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du motiveras av att vara en närvarande ledare, nära både elever och medarbetare i den dagliga verksamheten. Då vi är en organisation i ständig utveckling behöver du vara flexibel, initiativrik och ha förmåga att hitta nya lösningar. Du har stark kommunikativ förmåga och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt.
Du har dokumenterad erfarenhet av skolledning och bakgrund inom både grundskolan och specialpedagogisk verksamhet. Erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosocial problematik är meriterande.
Magelungen erbjuder
• En mindre skolmiljö där du ges tid att vara närvarande och bygga meningsfulla relationer med både elever och personal.
• En organisation med systemisk och salutogen grundsyn där du får chansen att arbeta med helhet, styrkor och tillit i en platt organisation där delaktighet och gemensamt ansvar lyfts fram.
• Ett gemensamt ledarskap där du utvecklas i tät dialog och samarbete med en chefskollega.
• Professionshandledning och kontinuerlig kompetensutveckling genom Magelungens interna akademi.
• Chans att bidra till innovation och positiv förändring i ett bolag som ägs och drivs av de som arbetar här - tillsammans bygger vi framtiden resursskola.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse med 6 månaders provanställning.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag! Clockwork Skolledare hanterar hela rekryteringsprocessen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Sök tjänsten via: https://clockworkpeople.se/annons/17978/
Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Staffan Bjuhr staffan.bjuhr@clwork.se Jobbnummer
9808913