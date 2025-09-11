Rektor till Magelungen resursskola Södertälje
2025-09-11
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.
Vill du leda en resursskola där varje elev ges en verklig chans att lyckas?
Magelungen söker en engagerad rektor till en av våra resursskolor för elever med omfattande stödbehov. Hos oss får du ett uppdrag med stort ansvar och en unik möjlighet att bidra till verklig förändring genom att leda en verksamhet där undervisning och psykosociala insatser samverkar i en sammanhållen skolmiljö.Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
På vår resursskola är den pedagogiska miljön noggrant utformad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt - allt för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas i sina studier och uppleva känslan av att lyckas. Personalen är engagerad och har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever som inte fått rätt förutsättningar i tidigare skolmiljöer. Vi har även ett nära samarbete med vårdnadshavare för att skapa en helhet kring elevens utveckling.
Många av våra elever har tidigare erfarenheter av långvarig skolfrånvaro och bär på psykosociala eller neuropsykiatriska utmaningar. Vårt arbete vilar därför på en salutogen grundsyn och ett relationellt förhållningssätt. Vi fokuserar på det som fungerar, tar vara på styrkor och skapar struktur och förutsägbarhet.
Om uppdraget
Som rektor inom Magelungen leder du verksamheten i ett delat ledarskap tillsammans med behandlingschef. Ditt huvudfokus är att leda och utveckla undervisningen i enlighet med skollagen och med utgångspunkt i varje elevs individuella behov. Tillsammans ansvarar ni för både den pedagogiska och psykosociala utvecklingen av skolan.
Du är aktivt närvarande i det dagliga arbetet och leder enheten i nära dialog med både elever och medarbetare. I det tvärprofessionella teamet samskapar du med ledning, personal och elevhälsa för att gemensamt möta varje elevs individuella behov. Genom systematiskt kvalitetsarbete, tätt samarbete och en stark idéburen grund skapar vi en verksamhet där elever får tillgång till små undervisningsgrupper, hög personaltäthet och en förstärkt elevhälsa.
I tjänsten ingår ansvar för utbildning, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du vidareutvecklar den verksamhet som redan är igång genom att driva förändringsarbete med engagemang, delaktighet och tydliga strategier för samarbete, både internt och externt. Under din ledning skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi och effektiv resursanvändning.
Magelungen driver verksamheter runt om i landet och du kommer att tillhöra ett rektorsteam inom grundskolan tillsammans med övriga rektorer som leds av skolchef. Under året har vi både fysiska och digitala träffar.
Kvalifikationer
Vi söker en rektor med slutförd eller påbörjad rektorsutbildning samt lärarlegitimation för grundskolan. Du har dokumenterad erfarenhet av skolledning och bakgrund inom både grundskolan och specialpedagogisk verksamhet. Vi ser gärna att du har beprövad erfarenhet av att arbeta med ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosocial problematik.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du motiveras av att vara en närvarande ledare, nära både elever och medarbetare i den dagliga verksamheten. Då vi är en organisation i ständig utveckling behöver du vara flexibel, initiativrik och ha förmåga att hitta nya lösningar. Du har stark kommunikativ förmåga och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, engagemang och värme, vilket skapar tillit och arbetsglädje i teamet.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta skolchef Karin Bolin.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - blankett.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
