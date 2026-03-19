Rektor till Luleå anpassad gymnasieskola
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Luleå
2026-03-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av ett spännande uppdrag inom den anpassade gymnasieskolan och Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå Gymnasieskola är Luleå kommuns samlade gymnasieskola som består av tio skolenheter, varav en skolenhet är anpassad gymnasieskola. Skolenheterna finns i gymnasiebyns fyra kvarter, som bildar ett campusområde centralt i Luleå. Här studerar knappt 2 400 elever och vi är ca 350 som arbetar här. I ledningen för Luleå Gymnasieskola har vi höga förväntningar på varandra och på alla medarbetare. Som rektor ingår du i ett ledningsteam som består av rektorer, biträdande rektorer, utvecklingsledare och skolchef.
Vi söker nu en rektor som vill vara med och göra skillnad för elever med intellektuell funktionsnedsättning och fortsätta verka för utveckling av verksamheten. Hos oss får du möjligheten att arbeta nära elever som har varierande behov och som studerar ämnen eller ämnesområden utifrån läroplanen för anpassad gymnasieskola. Varje elev är unik, och vi strävar efter att ge alla likvärdiga möjligheter att nå sin fulla potential och bli självständiga individer och goda samhällsmedborgare.
Om du brinner för att skapa en inkluderande och inspirerande lärandemiljö, då är detta rätt plats för dig.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som rektor har du ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas utifrån elevernas individuella behov och att undervisningen följer läroplanen för anpassad gymnasieskola. Du arbetar nära elevhälsa och SYV för att skapa en trygg och inkluderande miljö.
Som rektor för anpassad gymnasieskola ansvarar du även för att anordna korttidstillsyn enligt LSS (9 § 7), benämnd Ungdomsfritids. Insatsen riktar sig till skolungdomar med funktionsnedsättning och syftar till att erbjuda en trygg, strukturerad och meningsfull omsorg före och efter skoldagen samt under skollov.
Som rektor har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitets- och skolutveckling inom din skolenhet.Kvalifikationer
Du har adekvat högskoleutbildning och genom utbildning och erfarenhet har du pedagogisk insikt. Har du genomgått rektorsprogrammet är det meriterande. Du har erfarenhet av ledarskap, som rektor eller som ledare i annan roll. Det är meriterande om du har specialpedagogisk kompetens, tidigare erfarenhet och kännedom om anpassad gymnasieskola. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi söker dig som
* har vilja och förmåga att leda din skolenhet självständigt men också är en lagspelare, med god förmåga att samverka och samleda med kollegor i gymnasieskolans ledningsgrupp
* är synlig i verksamheten, nära elever och personal, och bidrar till trygghet och stabilitet
* är strukturerad, skicklig på att organisera, och har en god administrativ förmåga
* är lyhörd och leder genom dialog och kommunikation
* är tydlig och trygg och har ett professionellt förhållningssätt
* har förmåga att skapa en god arbetsmiljö och en "vi-känsla"
* har ett stort intresse av att arbeta för mångfald i våra verksamheter
* har ett starkt engagemang för lärande och utveckling av den anpassade gymnasieskolan
* har vilja och förmåga att samverka med arbetsliv och andra externa aktörer
* handlar i enlighet med fattade beslut, och har god förmåga att fatta beslut utifrån verksamhetens mål och riktlinjer
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte har genomgått rektorsprogrammet, får du en tillsvidareanställning som medarbetare alternativ utifrån din pedagogiska utbildning (om du är lärare) och ett förordnande som rektor under tre år. Du som redan har rektorsprogrammet erbjuds en tillsvidareanställning som rektor.
Om du blir aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313955".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Skolchef Luleå Gymnasieskola
Eva Lindbäck 0920-45 30 00 (nås via växeln)
9808450