Rektor till Landala och Högsbodal anpassade gymnasieskola
2026-02-23
Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning
Har du ett stort engagemang för elever som undervisas i anpassad gymnasieskola och vill arbeta för att ge alla elever möjlighet att lyckas? Vill du arbeta i ett ledningsteam bestående av engagerade kollegor? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som rektor för Landala-Högsbodal anpassade gymnasieskola.
I Göteborg Stad finns landets största verksamhet med anpassad gymnasieskola (AG) i kommunal regi. Verksamheten erbjuder både nationella och individuella program samt korttidsverksamhet. Verksamheten är organiserad tillsammans med övrig gymnasie- och vuxenutbildning i Utbildningsförvaltningen.
Vårt gemensamma mål är att ge varje elev den bästa möjliga utbildningen genom individuellt stöd och ett starkt engagemang från alla medarbetare.
Vi förbereder våra elever för ett meningsfullt och självständigt vuxenliv genom att ge dem trygghet, kunskap och möjlighet att växa i sin egen takt.
Som rektor för Landala och Högsbodal leder du verksamheten tillsammans med dina två gruppchefer. Totalt har skolorna 70 elever och 80 engagerade medarbetare vilket ger goda förutsättningar för en bred och flexibel verksamhet.
Båda skolenheterna är stabila, välfungerande verksamheter som kännetecknas av högt engagemang, elevfokus och ett professionellt förhållningssätt. Varje arbetslag består av lärare som leder elevernas undervisning och lärande med stöd av elevassistenter. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som rektor ingår att bedriva ett pedagogiskt ledarskap med utgångspunkt i tydliga visioner där fokus på elevers lärande, trygghet och utveckling går i linje med nationella mål, krav och riktlinjer. Du har det övergripande pedagogiska ansvaret över verksamheten samt direkt personalansvar för 18 lärare, två administrativa samordnare och en bibliotekarie utöver dina två gruppchefer. Du och dina medarbetare samverkar nära med elevhälsan som har i uppdrag att arbeta i en främjande och förebyggande riktning.
Du är skicklig på att tillsammans med verksamheten kontinuerligt och ändamålsenligt följa upp och analysera undervisningens resultat och dess kvalitet. Du förväntas fatta beslut om fördelning av personella och ekonomiska resurser och andra åtgärder som kan bidra till att säkerställa en god kvalité och måluppfyllelse.
Rektorer och utbildningschef träffas regelbundet för arbete med de gemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Rektorsteam och ledningsgrupp fungerar också som en viktig del i det kollegiala lärandet och som ett stöd i din chefsroll. Där deltar du aktivt och delar med dig av din kompetens, bidrar med nya perspektiv och vågar utmana invanda föreställningar i arbetet med att utveckla den anpassade gymnasieskolan i Göteborg.
Du har som rektor för dina enheter ett delegerat arbetsmiljöansvar. En god samverkan med skyddsombud och fackliga förtroendepersoner är en nyckel till ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete. I ditt uppdrag har du stöd att tillgå från vår stab, såsom HR, ekonomi, elevhälsa, administration, kommunikation m.m.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad och bidra till att alla elever utifrån sina unika förutsättningar ges möjlighet att lära och utvecklas. Allt vi gör inom vår verksamhet skall leda till att ge våra elever bästa möjliga utbildning och förutsättningar inför vuxenlivet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen motsvarande 180 hp där pedagogik har varit en del, flera års erfarenhet av att arbeta med ledarskap inom utbildningssektorn samt har en slutförd rektorsutbildning. Vi ser gärna att du har vana av att leda olika yrkeskategorier inom skolan och har erfarenhet av verksamhetsförändring. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, lagar och förordningar. Du har relevant erfarenhet av elevgruppen inom anpassad skolform. Din ledarerfarenhet har gett dig insikter i ekonomistyrning och arbetsgivaransvaret.
Du är kommunikativ, tydlig och trygg person och har god förmåga att organisera och skapa struktur i verksamheten. Du är analytisk och har förmåga att se helheter, prioritera rätt och fatta välgrundade beslut i det dagliga arbetet. Du har intresse för och god erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete och håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom skolans värld.
Du har förmåga att, på ett effektivt sätt, kunna identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Specialpedagogisk kunskap kopplat till elevgruppen är meriterande.
Du står för den värdegrund som finns på arbetsplatsen och är mån om att denna översätts i handling. Du visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer. Vi söker dig vars drivkraft är elevens bästa samt har förmågan att skapa goda professionella relationer med såväl interna som externa samverkanspartners och samverka på ett förtroendefullt sätt med elever, vårdnadshavare, medarbetare och ledning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till den 17/3 och 20/3 samt slutintervjuer den 27/3.
Testning planeras genomföras antingen den 8/4 eller den 9/4.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
