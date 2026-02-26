Rektor till Kvarsebo skola & förskola, heltid/deltid
2026-02-26
Om jobbet som rektor för Kvarsebo skola & förskola
Vill du arbeta nära verksamheten - inte ovanför den?
Hos oss i Kvarsebo finns förskola, skola F-6 och fritidshem samlade i en liten och sammanhållen verksamhet. Det innebär att du som rektor har daglig närhet till både barn, personal, vårdnadshavare och till det pedagogiska arbetet.
Här fattas beslut nära verksamheten. Vägen från idé till förändring är kort, och du arbetar tillsammans med en engagerad personalgrupp som du har möjlighet att följa, stötta och utveckla i vardagen.
Om Kvarsebo skola & förskola
Ideella Föreningen Kvarsebo skola startade skolverksamheten höstterminen 2004. Sedan 2010 bedriver föreningen även förskola i anslutning till skolan. Huvudman för skolan och förskolan är föreningens styrelse.
Kvarsebo skola & förskola är en liten arbetsplats med korta beslutsvägar, där du som rektor lär känna både barn, medarbetare och vårdnadshavare och har stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling i det dagliga arbetet.
Om uppdraget
Rektorsuppdraget omfattar cirka 50 %.
Resterande tid kan du, utifrån kompetens och intresse, arbeta i förskola, skola eller fritidshem. Det ger möjlighet att kombinera ledarskap med undervisning och därmed behålla din förankring i det pedagogiska uppdraget.
För dig som föredrar finns det även möjlighet att enbart arbeta med rektorsuppdraget på deltid. Vi är öppna för olika lösningar och utformar tjänsten i dialog utifrån verksamhetens behov och dina kompetenser.
Som rektor har du ansvar för den pedagogiska verksamheten och dess utveckling i nära samarbete med personalgruppen. I övergripande frågor kring ekonomi, budget och administration samarbetar du med huvudmannens styrelse.
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller förskollärare, eller har annan relevant högskoleutbildning.
Du är utbildad rektor, går på rektorsprogrammet just nu eller är intresserad av att utbilda dig till rektor.
Det är meriterande om du har legitimation för undervisning på mellanstadiet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tycker du att uppdraget verkar intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jobb.kvarsebo@gmail.com
Kvarsebovägen 108
618 93 KOLMÅRDEN
Kvarseboskolan
ordförande
Kristina Lindberg ordforande.kvarsebo@gmail.com 0705445647
9766410