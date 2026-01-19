Rektor till Kvarnskolan - för dig som vill göra skillnad!
2026-01-19
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Kvarnskolan är en kommunal 7-9 skola med ca 330 elever och 60 medarbetare. Skolan är belägen på gångavstånd från terminalen i Jakobsbergs centrum och ligger intill simhall, sporthall och grönområde. Kvarnskolan ansvarar för vår kommungemensamma skola med behandling som drivs i samverkan med socialtjänsten. Kvarnskolan leds av rektor och biträdande rektor.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Kvarnskolans rektor går i pension och vi söker nu en trygg, erfaren och kompetent rektor med stort engagemang för elevers framtidsmöjligheter!
Som rektor i Kvarnskolan har du ett helhetsansvar för elever, medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi, kvalitet, resultat och skolutveckling. Du ska leda, utveckla och styra verksamheten mot uppsatta mål och ansvara för uppföljning och analys av enhetens resultat. Du leder genom att motivera och göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet.
Vi söker dig som kan bygga en stabil utvecklings- och driftsorganisation och som kan leda förändringsarbete utifrån skolans fokusområden; höjda kunskapsresultat, undervisningskvalitet, närvaro och systematiskt kvalitetsarbete.
Du bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara en aktiv och närvarande pedagogisk ledare som tillsammans med skolans lärare utvecklar och utformar en undervisning av hög kvalitet. Du förväntas också att aktivt driva skolans värdegrunds- och trygghetsarbete tillsammans med alla medarbetare.
Du ansvarar för varje elevs rättighet och möjlighet att utvecklas i enlighet med de nationella målen. Du besitter god kunskap och erfarenhet av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetets avgörande betydelse för elevers möjligheter att lyckas.
Rektor ansvarar för att organisera skolan så att processer och strukturer är tydliga och förankrade i organisationen och för att resurser effektivt fördelas utifrån elevers förutsättningar och behov.
Du bygger goda och förtroendefulla relationer till medarbetare, elever och vårdnadshavare samt till andra aktörer som skolan samverkar med i sitt uppdrag.
Som rektor i Järfälla kommun leds du av verksamhetschef för grundskola och ingår i en rektorsgrupp bestående av 21 rektorer med stor kompetens och ambition att tillsammans utveckla Järfällas grundskolor. Som ny rektor i Järfälla erbjuds du mentorskap utifrån individuellt behov. Du kan förvänta dig ett gott stöd från förvaltningsledningen och de centrala stödfunktionerna samt av rektorskollegor.Kvalifikationer
* Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
* Samarbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och är lösningsfokuserad.
* Ansvarar för dina uppgifter, strukturerar och driver processer vidare. Sätter upp och håller tidsramar.
* Har god organisations- och administrationsförmåga.
* Uttrycker en positiv attityd till arbetet, verksamheten och organisationen. Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Kvalifikationer
* Pedagogisk högskoleexamen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning i grundskola
* Genomgången eller pågående rektorsutbildning
* Dokumenterad arbetsledande erfarenhet som rektor eller biträdande rektor i grundskola
* Ha kunskap om svenskt utbildningsväsende, styrdokument, lagar och förordningar som styr verksamheten
* Vara förtrogen med elevnära forskning inom skola
* Kunna kommunicera väl på svenska både i tal och skrift
* Ha god digital kompetens för administration och pedagogiskt arbete
* Ha kunskaper i ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt
Meriterande:
* Grundskollärarexamen
* Erfarenhet av att arbeta i flerspråkig och mångkulturell skolmiljö och samverka med externa aktörer
I Järfälla kommun kan du utveckla dig själv, dina kunskaper och kompetenser via interna kurser och kompetensutveckling för att ta dig längre i din karriär. Det kan vara allt ifrån nätverk, föreläsningar, arbetsmiljöutbildningar, planerings- och utvecklingsdagar.
I våra skolor arbetar människor med olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder. För oss är det viktigt att ta vara på allas kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Testning genomförs med slutkandidater.
Tillträde: 3 augusti 2026
100%, tillsvidare, semestertjänst.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
