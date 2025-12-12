Rektor till Kungshögaskolan vid Mjölby gymnasium
2025-12-12
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara".
Kungshögaskolan, under ledning av två rektorer, är en av två gymnasieskolor i kommunen med cirka 450 elever och 50 medarbetare. Vi erbjuder Natur-, Ekonomi-, Samhälls-, Vård- och omsorg-, Barn- och fritid, Teknik- samt Introduktionsprogrammet.
Är du skolans nya rektor som vill driva utveckling och skapa en skola där varje elev kan och vill vara?Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som rektor samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån uppsatta mål i nationella, kommunala och lokala styrdokument tillsammans med skolans andra rektor. I din roll ingår det att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för elevinflytande och föräldramedverkan. Du ansvarar även över enhetens organisation, fördelning av resurser med ett särskilt fokus på att skapa en attraktiv och inspirerande skola som lockar fler elever att välja vår utbildning.
Du arbetar med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och är samtidigt medveten om hur de påverkar hela organisationens måluppfyllelse. Som rektor är du arbetsgivarföreträdare och har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i rektorernas ledningsgrupp tillsammans med andra rektorer och biträdande rektorer. Du rapporterar till verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning och har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du har tidigare arbetat som chef och har god kunskap och insikt i pedagogiskt arbete.
Pågående eller färdig rektorsutbildning är meriterande. Om du har erfarenhet och kunskap om gymnasieverksamhet är det också meriterande.
Vi söker dig som har du förmågan att både självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut. Som ledare motiverar du medarbetare genom tydliga strategiska mål och en klar riktning för verksamheten. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter på ett stödjande sätt, samtidigt som råd och möjligheter ges för medarbetares utveckling. Din kommunikation och beteende sker med tydlighet, trovärdighet och anpassning till målgruppens behov och återkoppling.
Hög initiativförmåga och mod att driva förändringsinitiativ, även när de är utmanande, genomsyrar ditt ledarskap. Du stödjer, uppmuntrar och identifierar positiva och gränsöverskridande förändringar. Du har en förmåga att prestera i pressade situationer och en vilja att lära av kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. För att öka kännedomen om våra framtida chefer samt möta regelkrav genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
