Rektor till Kårsta-Lindholmens rektorsområde
2026-02-13
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du vara med och utveckla Vallentunas kommunala skolor och förskolor? Vi söker nu en engagerad, drivande och erfaren rektor till Kårsta-Lindholmens rektorsområde.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som ledare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun har det övergripande ansvaret för kommunens utbildning och pedagogiska verksamhet, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning. Organisationen omfattar i egen regi; sju kommunala förskolor, åtta grundskolor, en anpassad grundskola och ett gymnasium. Tillsammans bedriver vi ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete för att kontinuerligt utveckla verksamheten för barnets och elevens bästa. Samarbete och kollegialt lärande mellan skolorna är en viktig del av våra prioriteringar och ett högt medarbetarengagemang med en hög andel behöriga och legitimerade lärare bidrar till kvaliteten på undervisningen i våra verksamheter.
Lindholmen är en kommundel som fortsätter att växa och utvecklas och i takt med det behöver fler elever kunna tas emot i skolan, därför har nu arbetet med att ersätta Gustav Vasaskolan med en ny modern skolbyggnad startat. Den nya låg- och mellanstadieskolan kommer att vara dimensionerad för 375 elever, vilket blir en utökning av elevkapaciteten i området. Lindholmen tillhör Kårsta-Lindholmens rektorsområde som består av Gustav Vasaskolan och Lindholmens förskola samt Kårsta skola och Kårsta förskola. I dagsläget har rektorsområdet närmare 300 elever i de två F-6-skolorna och cirka 185 barn i förskolorna samt 75 skickliga pedagoger.
Vi söker nu en rektor vars uppdrag blir att utveckla rektorsområdet samt att leda organisationen genom den spännande förändringsresa som väntar. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som rektor hos oss leder och driver du det pedagogiska arbetet och skapar förutsättningar för att verksamheterna ska kunna bedrivas så att skollagen och målen i läroplanerna uppfylls. Du har en nyckelroll i arbetet med att nå kommunens mål. Du leder förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete och lärarnas arbete med att utveckla undervisningen, vilket ligger till grund för både rektorsområdets och kommunens ständiga förbättringsarbete.
Som rektor bidrar du med ett helhetsperspektiv och kvalitetstänkande för såväl ditt rektorsområde som för förvaltningens hela verksamhet. Du förstår vikten av samverkan och att göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet. Ditt ledarskap bidrar till samhörighet och goda relationer med både barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare och andra aktörer.
Du rapporterar till utbildningschefen och ingår i vårt team med rektorer för skola och förskola som har en hög ambitionsnivå och kompetens. Som rektor har du har även ett nära samarbete med förvaltningen och utbildningsledningen. Kvalifikationer
• Pedagogisk högskoleutbildning samt avslutad rektorsutbildning
• Meriterande med genomförd fortbildning för rektorer inom relevant område
• Mycket meriterande om du som rektor har erfarenhet av att leda flera skolenheter eller en på annat sätt komplex organisation
• Erfarenhet av förändringsledning och av att ha startat upp en ny skolenhet är meriterande
• Du är mycket väl insatt i såväl det statliga som det kommunala uppdraget
• Erfarenhet av personal- och budgetansvar samt ekonomistyrning
• Erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete Dina personliga egenskaper
• Du försäkrar dig om att resurser organiseras för att nå mål så effektivt som möjligt.
• Du förbättrar och ökar medarbetarnas kompetens, bygger chefs- och medarbetarrelationen samt skapar delaktighet med samsyn om verksamheten och Vallentuna kommun.
• Du brinner för förskole- och skolutveckling och uppmuntrar innovation, lärande och skapar anpassning till externa förändringar
• Du är länken och du representerar din verksamhet och Vallentuna kommun.
• Vallentunas värderingar syns i ditt och dina medarbetares beteenden
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ge så goda förutsättningar som möjligt har Vallentuna kommun en chefsakademi, för chefer och ledare, där du får utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning med start i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. I Vallentuna kommun har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast den 8 mars.
För mer information kontakta:
Helena Högberg, HR-partner, e-mail helena.hogberg@vallentuna.se
eller Susanna Falk, utbildningschef, e-mail susanna.falk@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
