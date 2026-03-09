Rektor till I Ur och Skur Lysmasken och Mysingen
Friluftsfrämjandet I Ur Och Skur Utveckling AB / Pedagogchefsjobb / Nynäshamn Visa alla pedagogchefsjobb i Nynäshamn
2026-03-09
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friluftsfrämjandet I Ur Och Skur Utveckling AB i Nynäshamn
, Huddinge
, Stockholm
, Upplands-Bro
, Haninge
eller i hela Sverige
Rektor till I Ur och Skur Mysingen och Lysmasken
Vill du vara med och leda och utveckla två förskolor där naturen är en självklar del av barnens vardag?
Nu söker vi en rektor som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla I Ur och Skur Mysingen och Lysmasken i Norra Nynäshamn.
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB, helägt av Friluftsfrämjandet, driver tretton förskolor och skolor med en unik pedagogik där all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Vår pedagogik delas också via licens med hundratals förskolor och skolor i hela landet där vi tillsammans når tusentals barn. Vi väcker nyfikenhet och rörelseglädje hos barn och elever, och efter 40 år i branschen vilar vår pedagogik tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Som rektor hos oss blir du en del av en engagerad rektorsgrupp där vi delar erfarenheter och utvecklar verksamheten tillsammans. Du ingår också i ett större kollegium tillsammans med våra licensierade I Ur och Skur-verksamheter runt om i landet.
Ditt uppdrag är tydligt:
att bidra till att fler barn, oavsett bakgrund, får möjlighet att vara i naturen, utveckla kunskaper om friluftsliv och få en förståelse för hållbar utveckling.
Om våra förskolor
I Ur och Skur Mysingen och Lysmasken ligger i Norra Nynäshamn, med närhet till både skog och skärgård. Här får barnen rika möjligheter till utflykter och naturupplevelser under årets alla årstider.
Våra lärmiljöer, både ute och inne, präglas av naturmaterial och en lugn och trygg atmosfär där barnens utforskande och lärande står i centrum.
Lysmasken har funnits i över 20 år och består av tre hemvister med cirka 50 barn.
Mysingen är vår nyare förskola som funnits i fem år och har i dag omkring 100 barn inskrivna.
Hos oss är barnet i fokus. Pedagogerna är medupptäckande och medagerande tillsammans med barnen, och naturen är en självklar lärmiljö i undervisningen.
Ditt uppdrag som rektor
Som rektor ansvarar du för båda förskolorna och leder verksamheten med barnens lärande och utveckling i fokus. Du planerar ditt arbete självständigt och utvecklar samarbetsformer mellan enheterna.
I uppdraget ingår ansvar för:
pedagogiskt ledarskap
systematiskt kvalitetsarbete
budget och ekonomi
arbetsgivaransvar för personal och arbetsmiljö
Du leder en organisation med cirka 30 medarbetare, inklusive kök och städ.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta långsiktigt med att utveckla en stabil och lärande organisation och som vill förvalta och vidareutveckla verksamheten i linje med I Ur och Skurs pedagogik.
Du har avslutad rektorsutbildning och flerårig erfarenhet av rektorsuppdrag. Du har god kunskap i skoljuridik och arbetsrätt och leder med struktur, tydlighet och delaktighet.
Som ledare är du närvarande och relationsskapande. Du har förmåga att bygga tillitsfulla arbetslag, skapa en god arbetsmiljö och bidra till en kultur där dialog, reflektion och kollegialt lärande är en naturlig del av vardagen.
Vi tror också att du:
har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i förskola
kan driva systematiskt kvalitetsarbete och utveckla undervisningen
är tydlig, lyhörd och stabil i ditt ledarskap
har förmåga att skapa gemensam riktning och hållbara arbetslag
har intresse för att utveckla lärmiljöer, både ute och inne
Självklart delar du vårt engagemang för friluftsliv, hållbar utveckling och barns lärande i naturen, och vill tillsammans med pedagogerna fortsätta utveckla verksamheten i I Ur och Skur-anda.Publiceringsdatum2026-03-09Övrig information
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Anställningsform:
100 % tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: anna.karlsson@iurochskur.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor Lysmasken och Mysingen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB
(org.nr 556810-5729)
Bryggargatan 17 (visa karta
)
149 41 NYNÄSHAMN Arbetsplats
I Ur och Skur Mysingen Jobbnummer
9786303