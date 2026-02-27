Rektor till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Om du är en erfaren och driven rektor som vill variera dina dagar och lämna avtryck i framtida Malmö, kan detta vara ett uppdrag för dig!
Nu söker gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens en rektor till en anställning som är centralt placerad i organisationen, direkt underställd förvaltningsdirektören. I detta uppdrag kommer du att bidra till god kontinuitet, kvalité och måluppfyllelse i förvaltningens verksamheter. Hos oss bidrar du till att varje elev och vuxenstuderande får utvecklas utifrån sina behov och drömmar.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
I nära samarbete med förvaltningsledningen kommer du att driva ett strategiskt och operativt ledarskap. Du bidrar till långsiktiga förbättringar mot uppsatta mål och goda resultat på huvudmannanivå. En viktig del i detta uppdrag är att introducera och coacha nya rektorer i deras ledarskap.
Som rektor i denna roll kommer du att ha funktion som interimschef med uppdrag både inom förvaltningens gymnasieenheter samt inom vuxenutbildningen. Du går in som tillförordnad när tidsbegränsade skolledarvakanser uppstår inom förvaltningen eller vid annan uppkommen situation som kräver förstärkning i styrkedjan. Du bidrar till kontinuitet i verksamheten, så att en god kvalité och arbetsmiljö kan upprätthållas.
Som rektor vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har du kontaktytor inom hela förvaltningen och du befinner du dig i en gemenskap av rektorer, som tillsammans arbetar för hela utbildningsområdets utveckling och måluppfyllelse. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarexamen samt fullgjort rektorsprogrammet
• Flerårig erfarenhet som rektor på gymnasieskola eller inom vuxenutbildning
• Erfarenhet av att leda chefer och coacha dem i deras ledarskap
• Mycket god kunskap om och förståelse för de nationella gymnasieprogrammen och den lagstiftning som styr gymnasieskolan och dess olika program
• Erfarenhet av att driva skolutveckling utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund
• Erfarenhet av att leda systematiskt kvalitetsarbete
• Erfarenhet av att samverka med såväl interna som externa aktörer
• Erfarenhet av budget- och prognosarbete
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete samt samverkan med fackliga organisationer
• Mycket goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift
• Mycket god digital kompetens
För att bli framgångsrik i uppdraget krävs att du är en trygg och modig ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet i relation till mål och resultat. Du har ett strategiskt förhållningssätt och visar gott omdöme i prioriteringar, agerande och beslut. Du är tydlig i din kommunikation, har god samarbetsförmåga och ett konstruktivt förhållningssätt. Vidare har du god analytisk förmåga och kan fatta beslut i en komplex och föränderlig kontext.
Det är meriterande om du har:
• Ledarutbildning/chefsutbildning utöver rektorsprogrammet
• Erfarenhet av att leda och dokumentera utvecklingsprojekt inom skola
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för genomförande och utveckling av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi drygt 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att Malmö stads gymnasieelever och vuxenstuderande ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle.
Förvaltningsledningen samt förvaltningens centrala stödfunktioner finns samlade på utbildningskontoret som ligger på Pilgatan 3.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se 0723576518
