Rektor till Gudmuntorps skola i Höör
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor / Pedagogchefsjobb / Höör Visa alla pedagogchefsjobb i Höör
2026-07-01
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Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Gudmuntorps skola är en F-6-skola med tillhörande fritidshem belägen på landsbygden i södra delen av kommunen. Gudmuntoprs skola har ca 110 elever.
Som rektor på Gudmuntorps skola skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med ett verksamhetsnära ledarskap, som sätter eleven i centrum, driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med medarbetare och elever. Som rektor har du ansvar för verksamheten, elevhälsoarbetet, personal och ekonomi samt för det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar i nära samarbete med elevhälsan och personalen på skolan.
Du ingår i grundskolans rektorsgrupp som löpande får kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap. Du träffar regelbundet andra skolledare som tillsammans arbetar med utveckling av skolan ur ett 1-16 årsperspektiv. Som chef har du också stöd från förvaltningens olika stödfunktioner inom elevhälsoarbete, HR, ekonomi, digitalisering, elevadministration, lokaler och skolutveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som rektor i Höörs kommun leder du det pedagogiska arbetet utifrån en skola på vetenskaplig grund. I ditt uppdrag ingår ansvar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse, medarbetarnas arbetsmiljö samt skolans kvalitetsutveckling med styrdokumenten som grund. I tjänsten ingår även skolans administrativa arbete.
I nära samverkan med andra rektorer i kommunen skapar vi tillsammans mod att utmana både oss själva och varandra med fokus på att säkerställa och utveckla undervisningens kvalitet. Vi förbättrar kvalitén genom regelbunden uppföljning, utvärdering och analys som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. En viktig del i vårt arbete är det kollegiala lärandet i rektorsgruppen.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare och har erfarenhet av tidigare arbete som rektor alternativt biträdande rektor. Du har genomgått eller genomgår just nu den statliga rektorsutbildningen. Du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete med framgång. Du är resultatinriktad och drivs av att arbeta mot måluppfyllelse. Ditt situationsanpassade ledarskap karaktäriseras av tydlighet, mod, samarbetsvilja och ett positivt förhållningssätt. Du är en god kommunikatör och är skicklig på att få en grupp med dig, men vågar även utmana för att skapa en tydlig målbild och strategi för hela verksamheten. Du har förmåga att lyfta blicken för att se vilka delar av verksamheten som måste utvecklas för att nå målen i sin helhet. Du har höga förväntningar och tror på alla elevers möjligheter att lära och utvecklas. Din förmåga att leda och inspirera dina medarbetare är av stor betydelse för att kunna vidareutveckla skolan. Körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs Kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
)
243 21 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0413-280 00 Jobbnummer
9986231