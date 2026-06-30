Rektor till Grythyttans skola och förskola
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2026-06-30
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Förmåner
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och ditt välbefinnande.
Möjlighet till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling.
Ett nära stöd från förvaltning, elevhälsa och kollegiala nätverk.
Möjlighet till att få hjälp att hitta boende.Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning
Är du en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad ledare som vill göra skillnad för barn, elever och medarbetare? Vi söker nu en rektor till Grythyttans skola och förskola.
Grythyttans skola är en F–6-skola med cirka 130 elever. Skolan kännetecknas av en stark gemenskap i personalgruppen där medarbetare stöttar varandra och arbetar tillsammans för elevernas bästa. Verksamheten präglas av öppenhet, samverkan och ett tydligt fokus på trygghet, lärande och utveckling.
Som rektor ansvarar du även för Grythyttans förskola. Tillsammans bildar skola och förskola en viktig helhet i Grythyttan, där du får möjlighet att leda det pedagogiska arbetet från de yngre barnens första utbildningsmiljö vidare genom grundskolans tidigare år.
Hos oss är det viktigt att alla barn och elever känner sig trygga, sedda och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som rektor blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa goda förutsättningar för undervisning, omsorg, arbetsmiljö och måluppfyllelse. Du är direkt underställd skolchef och ingår i skolchefens ledningsgrupp.Dina arbetsuppgifter
Som rektor för Grythyttans skola och förskola kommer du att:
Leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet.
Ha ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och resultat.
Driva det systematiska kvalitetsarbetet genom uppföljning, analys och utveckling.
Skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling, delaktighet och samarbete.
Vara en tydlig och närvarande ledare för barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare. Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt skollag, läroplaner och övriga styrdokument.
Arbeta aktivt för trygghet, studiero, likvärdighet och inkludering.
Samverka med elevhälsa, förvaltning, fackliga parter och andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lärarexamen.
Minst fem års erfarenhet av arbete som behörig lärare.
God kunskap om skolans och förskolans styrdokument.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Förmåga att leda, organisera och utveckla pedagogisk verksamhet.
Ett professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
God samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Ett tydligt barn- och elevperspektiv.
B-körkort.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Genomfört eller påbörjat rektorsutbildning/rektorsprogrammet.
Tidigare erfarenhet av ledningsuppdrag, exempelvis som biträdande rektor, arbetslagsledare, förstelärare eller annan pedagogisk ledarfunktion.
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av arbete inom både skola och förskola.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och provanställning kan förekomma. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer ske i augusti 2026.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att kunna bli anställd. Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan eller ta med dem till intervjun.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team på Grythyttans skola och förskola! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors Kommun
(org.nr 212000-1942), https://hellefors.se/ledigajobb
Sikforsvägen 7 (visa karta
)
712 83 HÄLLEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhet bildning, Grundskola Jobbnummer
9984342