Rektor till grundskola sökes för uppdrag i södra Sverige!
Novant AB / Pedagogchefsjobb / Ängelholm Visa alla pedagogchefsjobb i Ängelholm
2025-10-03
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Ängelholm
, Landskrona
, Halmstad
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren och engagerad biträdande rektor till en grundskola för ett interimuppdrag. Uppdraget startar omgående och pågår fram till juni 2026. Placering är i södra Sverige.
Vi söker dig som:
Genomgått statliga rektorsprogrammet
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som rektor
God svenska i tal och skrift
Van att arbeta i digitala stödsystem
Personliga kompetenser: Tydligt och lyhört ledarskap, god samarbetsförmåga och initiativrik samt gillar att tillhöra ett team
Flexibel för arbete på annan ort
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor-Södra Sverige". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Jobbnummer
9540396