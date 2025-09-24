Rektor till Förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad!
I din roll som rektor på en av våra två utbildningsenheter på Vuxenutbildningsavdelningen kommer du att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö där elevens behov står i fokus och i en förvaltning som jobbar för göteborgarens bästa. Som rektor på förvaltningen har du myndighetsansvar och ansvar för utveckling och uppföljning av den upphandlade utbildningen i linje med nationella och lokala styrdokument samt gällande ramavtal. Du planerar och dimensionerar komvuxutbildningarna inom ditt område (i samverkan inom GR vux), samt avropar utbildningar från de upphandlade leverantörerna och beställer utbildningar från stadens egenregi.
Du kommer att jobba i tätt samarbete med dina teamkollegor bestående av verksamhetsutvecklare och administratör med planering, beställning och uppföljning av yrkesvux inom områdena Vård och omsorg samt Barn och fritid. Du har inte en chefsroll med direkt personalansvar, men du leder ditt team i riktning mot att uppnå målen för verksamheten. Som rektor på förvaltningsnivå arbetar du även med att sätta principer i enlighet med skollag och förordning för andra enheters arbete, så som studie- och yrkesvägledning, ansökan, antagning och resursteam/elevhälsa.
Som rektor initierar och projekt-/processleder du pedagogiska och administrativa utvecklingsområden, implementerar nya lagförändringar och ansvarar för ledningsuppgifter som hör till rektors myndighetsutövning. Du ansvarar för utveckling och uppföljning av komvuxutbildningar, utifrån upphandlade ramavtal och nationella styrdokument. Du jobbar med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, budgetfrågor samt politiska mål och uppdrag.
Uppdraget kräver ett stort mått av samarbetsförmåga, så väl internt på enheten som över enhets- och avdelningsgränser på förvaltningen samt mot externa parter så som upphandlade leverantörer, stadens egenregi, andra förvaltningar och myndigheter, regionala forum och näringsliv. Förmåga till självledarskap och struktur är en förutsättning, då arbetsuppgifterna är många, olika till sin karaktär och ofta pågår parallellt med varandra.
Välkommen att jobba på en anskaffande förvaltning med övergripande ansvar för komvuxfrågor i Göteborg!
Det övergripande målet för vårt och ditt arbete är att Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla, vilket gör att professionalitet och likabehandlingsprincipen är utgångspunkten för ditt uppdrag som rektor på förvaltningen.
För att komma i anspråk för anställning krävs minst en avslutad kandidatexamen med pedagogisk inriktning. Du är väl förtrogen med de styrdokument som reglerar den kommunala vuxenutbildningen och har arbetat inom yrkesvux. Du har erfarenhet av att leda processer och/eller projekt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med komvux på entreprenad. Meriterande är även om du har erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling samt om du har lärarlegitimation för gymnasiet eller yrkeslärare. Därtill är det meriterande om du har påbörjad eller avslutad rektorsutbildning. Påbyggnadsutbildningar relevanta för tjänsten ses också som meriterande.
Uppdraget kräver att du ser möjligheter till förändringar. Du skapar utrymme för nya idéer och arbetssätt, motiverar andra och förklarar förändringar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, samtidigt som du hanterar motstånd konstruktivt. Du är mål- och resultatorienterad, omsätter mål till konkreta handlingar och kan omprioritera när förutsättningarna ändras, med förmåga att följa upp och rapportera resultat.
Som person är du samarbetsinriktad, bidrar till ett gott arbetsklimat och arbetar för att det gemensamma uppdraget ska nå bästa möjliga resultat. Du är stabil och trygg även i pressade situationer och fattar välgrundade beslut under tidspress. Med en god helhetssyn ser du verksamheten i ett större sammanhang, beaktar olika perspektiv och skapar värdeskapande samverkan.
