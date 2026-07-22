Rektor till Förskolorna Gitarren och Kornetten
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2026-07-22
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Vill du leda arbetet med att sammanföra två välfungerande förskolor till en stark, gemensam enhet? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en rektor till förskoleområde SydVäst som vill leda förskolorna Gitarren och Kornetten, som båda ligger på Rödäng.
Om uppdraget
Vi står inför en spännande verksamhetsutveckling där Förskolan Gitarren och Förskolan Kornettenska slås ihop under ett gemensamt ledarskap. Förskolorna har sammanlagt 8 avdelningar och delar redan idag samma geografiska sammanhang. Förskolorna ligger i närheten av Rödberget med tillgång till vackra grönområden och lekparker samt Rödängsskolans område.
Din primära uppgift blir att leda detta sammanslagningsarbete. Strävan framåt är att förena förskolorna kring en gemensam pedagogisk idé, ett enhetligt arbetssätt och en stark gemenskap, samtidigt som vi tar tillvara på det bästa från respektive verksamhet.
Våra förskolor idag
Förskolan Gitarren består av tre avdelningar. Inspirerade av Reggio Emilias filosofi vill vi erbjuda barnen möjligheter att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande uttrycksformer.
Förskolan Kornetten består av fem avdelningar. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas. På vår förskola har vi roligt tillsammans! Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvaret för den pedagogiska verksamhetsutvecklingen, personal och ekonomi för förskolorna Gitarren och Kornetten. Sammanlagt 8 avdelningar och ca 25 medarbetare. Uppdraget innebär att du:
ansvarar för att driva den pedagogiska utvecklingen och måluppfyllelsen på förskolorna
visar riktning i förskolans arbete så att alla medarbetare har en gemensam förståelse för uppdraget, primärt genom att skapa en gemensam vision och pedagogisk röd tråd för de 8 avdelningarna
jobbar aktivt med ständiga förbättringar och kvalitetsarbete, primärt genom att driva och strukturera sammanslagningen med fokus på kulturbygge, kommunikation och gemensam pedagogisk utveckling
arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete, primärt genom att svetsa samman de två personalgrupperna till ett team och skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö
har fokus på den ekonomiska utvecklingen inom verksamheten
bidrar aktivt till en utvecklad ledningsorganisation i nära samarbete med rektorer i området
utför övergripande ledningsuppdrag utifrån verksamhetens behov
Du ingår i ledarlaget för förskoleområdet SydVäst där du bidrar aktivt i områdets gemensamma verksamhetsutveckling. Din närmaste chef är områdeschefen för samma område.
Om dig
Vi söker dig som:
har pedagogisk högskoleutbildning med inriktning förskola
är väl insatt i förskolans läroplan och systematiskt kvalitetsarbete och har erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskolan
gärna har erfarenhet som rektor/bitr rektor eller annat ledningsstöd
erfarenhet eller god förståelse för Reggio Emilia-filosofin är meriterande.
Om du inte har erfarenhet som rektor vill vi att du har lett/samordnat kollegor i pedagogiskt utvecklingsarbete, bistått rektor i ledningsuppdrag och/eller så har du genomgått kommunens interna traineeprogram för blivande skolledare alternativt Rekryteringsutbildningen.
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare som är skicklig på att engagera och få med dig dina medarbetare i strävan mot gemensamma mål. Din kommunikation präglas av en vilja att involvera medarbetarna genom att skapa välfungerande forum för dialog och förankring av beslut.
Du främjar goda relationer mellan personal, barn och vårdnadshavare utifrån övertygelsen att en välfungerande arbetsplats kräver en trygg grund, där medarbetare och familjerna känner ett genuint stöd och välvilja från dig som ledare. Med denna omtanke som bas bidrar du även aktivt i samarbete och samverkan inom den ledningsgrupp du tillhör.
Det är avgörande att du är en kvalitetsmedveten ledare som utgår från att dina ledarhandlingar och din förmåga att förstå organisationen är fundamentet för att framgångsrikt leda, organisera och planera förskolans verksamhet så att den främjar alla barns lärande och utveckling.Övrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Förskola Kontakt
Solveig Häggkvist, Sveriges skolledare/Saco 090-162037 Jobbnummer
10009296