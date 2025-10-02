Rektor till Förskoleförvaltningen till Team Gamlestan/Utby
Göteborgs kommun / Pedagogchefsjobb / Göteborg Visa alla pedagogchefsjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli rektor i Nordost, Team Gamlestan/Utby. Området växer och flera nya förskolor har öppnat. Här får du en viktig roll i att leda och utveckla förskolorna tillsammans med engagerade kollegor. Du kommer ha ett särskilt nära samarbete med en eller två nära chefskollegor där ni driver utvecklingen tillsammans på era förskolor. Vi satsar nu på att minska antalet medarbetare per rektor.
Som rektor organiserar du verksamheten och skapar förutsättningar för en förskola av hög kvalitet där läroplanens värdegrund och uppdrag genomsyrar verksamheten. Att arbeta språkutvecklande är en naturlig och viktig del av det pedagogiska uppdraget.
Ditt uppdrag som rektor innebär att:
• Leda med ett tydligt och lyhört ledarskap
• Ansvara för kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö
• Driva verksamhetsutveckling tillsammans med nära chefskollegor
• Säkerställa att arbetet är språkutvecklande och inkluderande
• Bidra till barns självkänsla, lust att lära och möjlighet att utvecklas tillsammans med andra
Du blir en del av ett rektorsteam och har nära stöd från specialpedagog, administratör, ekonom, HR-partner och andra stödpersoner. I förvaltningen finns ett starkt verksamhetsstöd så att du kan fokusera på pedagogiskt ledarskap och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi ser fram emot att träffa dig som har:
• Högskoleexamen motsvarande 180 hp med inslag av pedagogik
• Flerårig erfarenhet från arbete i förskola eller grundskola
• Vana att leda grupper och processer
• God kännedom om styrdokument
• Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och förmåga att omsätta det i praktiken
• Tidigare erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildningssektorn
Det är även meriterande om du har:
• Rektorsutbildning, ledarutvecklingsprogram eller förberedande chefsutbildning
• Erfarenhet som chef i förskola
• Kunskap/erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• Kunskap om relevanta lagar och förordningar inom utbildningssektorn
• Kännedom om kollektivavtal och arbetsgivaransvar
• Erfarenhet av utvecklingsledande uppdrag som förskollärare
Som person är du en tydlig och trygg ledare som kan kommunicera mål och leda gruppen mot gemensamma resultat. Du har förmågan att skapa engagemang, motivation och teamkänsla, och du bidrar med entusiasm och energi som stärker medarbetarna.
Du är lyhörd och söker aktivt andras perspektiv. Genom dialog skapar du sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som en möjlighet till lärande. Samtidigt kan du snabbt identifiera och analysera kärnan i ett problem och föreslå lösningar.
Du har förmåga att se helheten och sätta den egna verksamhetens uppdrag i ett större sammanhang. Framför allt står du för läroplanens värdegrund och drivs av barnets bästa i det livslånga lärandet.
Som rektor i Nordost erbjuder vi dig:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och medarbetare
• Ett nära kollegialt stöd i både ditt rektorsteam och ledningsgruppen i Nordost
• Ett starkt verksamhetsstöd så att du kan fokusera på pedagogiskt ledarskap
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 44 - 45.
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NC278988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Katarina Olvik 031-365 24 38 Jobbnummer
9536557