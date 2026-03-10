Rektor till Föräldrakooperativet Vistaholm i Ulricehamn
Föräldrakooperativet Vistaholm Ek. För.
2026-03-10
Vi söker en engagerad, trygg och pedagogisk ledare med hjärtat på rätt ställe.
Vistaholms föräldrakooperativ är en fristående enhet med förskola, grundskola (årskurs F-3) samt fritidsverksamhet. Verksamheten startade 1990, och har med tiden vuxit till att omfatta hela vägen upp till årskurs 3. Kooperativet drivs som ekonomisk förening av medlemmarna, tillika vårdnadshavarna och bygger på ansvar, föräldraengagemang och delaktighet.
Verksamheten omfattar ca. 120 barn med en jämn fördelning mellan förskola och skola.
Vistaholms föräldrakooperativ ligger naturskönt i utkanten av Ulricehamn, med skogen precis bakom knuten. Omgivande grönområden används aktivt, både i skolans undervisning och på fritids. I vår fina lada har vi stora utrymmen att använda till kreativa ämnen.
Vår inriktning och profil är:
Musik: Glädjen ska genomsyra lärandet - musik används som ett sätt att stimulera kreativitet och utveckling.
Drama: Barnen uppmuntras att hitta uttryckssätt och stärka sin självkänsla genom drama och skapande.
Rörelse: Verksamheten betonar vikten av fysisk aktivitet för lärande och välbefinnande.
Kooperativet har ca. 30 anställda, däribland en vaktmästare och en kock som lagar all i vårt eget kök.
Vi har utbildade lärare i alla ämnen och en hög andel förskollärare i förskolan.
Om uppdraget
Som rektor är du verksamhetens främsta ledare och ansvarar för att mål och visioner uppfylls samt att undervisningen håller hög kvalitet enligt gällande styrdokument och lagar. Du förväntas driva utvecklingsarbete, initiera och följa upp projekt samt säkerställa att verksamheten är en attraktiv arbetsplats för både barn och personal. I rollen ingår även att representera verksamheten utåt, samarbeta med kommunala och externa aktörer samt hantera budget och resursfördelning. Du ansvarar för att skapa en god arbetsmiljö, arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och följa upp resultat och utvecklingsinsatser. Som rektor är du en tydlig och inspirerande ledare som har förmåga att fatta beslut, kommunicera visioner och skapa engagemang.
Rollen kombinerar pedagogiskt ledarskap med personal- och verksamhetsansvar.
Du leder det pedagogiska arbetet i nära samverkan med biträdande rektor, huvudman, administrativt stöd och övriga medarbetare och skapar en röd tråd mellan förskola och lågstadium. Som rektor kommer du också att delta i och stötta arbetet i barngrupperna.
I din roll har du:
Personalansvar vilket inkluderar arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering.
Ekonomiskt ansvar inklusive resursfördelning inom givna ramar.
Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på barns lärande, trygghet och tidiga stödinsatser.
Ansvar för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar, förordningar och styrdokument.
Du och biträdande rektor utgör ett ledningsteam där ansvar och fokusområden delvis kan formas utifrån kompetens, erfarenhet och verksamhetens behov. Det finns därmed viss möjlighet att påverka uppdragets innehåll och fördelning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som genom utbildning och erfarenhet har utvecklat en djup pedagogisk insikt och en stark förståelse för skolans uppdrag. Du är väl förtrogen med styrdokument, lagar och avtal. Det är meriterande om du genomfört eller påbörjat rektorsutbildningen. Vi ser gärna att du har arbetat som rektor i några år.
Som ledare är du:
Tydlig, lyhörd och pedagogisk
Förmögen att motivera, engagera och skapa delaktighet
Kommunikativ och klar i dina förväntningar
Närvarande i vardagen, samtidigt som du har förmåga att tänka långsiktigt.
För att trivas i rollen behöver du ha en god förståelse för elevers olika förutsättningar och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kombinerar struktur med kreativitet och flexibilitet och kan prioritera även när förutsättningarna förändras.
Som person är du trygg, har god självinsikt och en professionell hållning. Du bygger starka relationer och samarbetar väl med elever, personal och vårdnadshavare.
Vi erbjuder:
Ett utvecklingsinriktat och meningsfullt uppdrag i en skola och förskola med kompetenta och engagerade medarbetare.
Ett stort inflytande och handlingsutrymme i utvecklingen av verksamheten.
Ett nära samarbete med engagerade vårdnadshavare.
En organisation med korta beslutsvägar och fin gemenskap.
Trygghet i arbetslivet med kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Mentorskap i början.
Ansökan
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 231-33).
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
