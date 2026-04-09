Rektor till För- och grundskolan i Lycksele
2026-04-09
OM JOBBET
Vill du vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten i Lycksele kommun?
Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Lycksele. Lycksele kommuns utbildningsväsende är inne i en spännande utvecklingsfas! Vi deltar i regionala utvecklingsprojekt samt har flera lokala omställningar, initiativ och processer igång, vilka alla sammantaget syftar till att stärka Lycksele kommuns förmåga och kapacitet att vara en framgångsrik och attraktiv skolkommun med fokus på barns och ungas livslånga lärande.
För att skapa bättre förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap och minska antalet anställda per rektor utökar vi nu vår rektorsorganisation. I Lycksele kommun har vi 13 förskolor, varav fem är belägna i glesbygd. I kommunen finns 11 grundskolor; en högstadieskola, en resursskola 4-9, fem skolor som bedrivs i B-form, varav fyra är belägna i glesbygd samt fyra F-6 skolor i tätorten.
Som rektor är din uppgift att leda, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten med ett särskilt fokus på ökad kvalitet vad gäller förebyggande arbete och måluppfyllelse. I uppdraget som rektor ingår även budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för cirka ett 30-tal medarbetare. I kollegialt samarbete med För- och grundskolans ledningsgrupp arbetar du med operativt och strategiskt ledarskap, skolutveckling och förändringsarbete - för både din egen enhet och Lycksele kommuns för- och grundskolor som helhet.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, pedagogisk insikt och erfarenhet av arbete i grundskola. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av pedagogisk ledning och aktivt medverkat i projekt- och utvecklingsarbete. Det är en fördel om du har genomgått den statliga rektorsutbildningen, men vi kommer främst att fokusera på din personliga lämplighet och utvecklingspotential i rekryteringsprocessen. God digital kompetens är ett krav.
Som person har du förmåga att inspirera och motivera andra, där din styrka ligger i att aktivt lyssna, kommunicera och bana väg för ett positivt samarbetsklimat. I kommunikationen med andra är du tydlig med dina förväntningar och du har ett resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du sporras av att arbeta mot mål- och vision och ser till hela verksamhetens bästa inför beslut och ställningstaganden. Din drivkraft och motivation är att tillsammans med oss utveckla det pedagogiska arbetet och säkerställa en god utbildningsmiljö för våra elever. Vi är en värderingsstyrd organisation och därför är det viktigt att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: http://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som rektor i Lycksele kommun?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr [%PROJECT_ID%], senast 2026-04-26.
