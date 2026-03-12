Rektor till Ersängskolan F-9 och Östra Ersbodaskolan F-3
2026-03-12
För- och grundskoleförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i kommunen.
Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7-9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.
Vi söker nu en rektor som vill leda Ersängskolan och Östra Ersbodaskolan med hjälp av två biträdande rektorer. Välkommen att söka!
Ersängsskolan är en mångkulturell F-9-skola som är uppdelad i två enheter : F-6 och 7-9. Här finns även en av kommunens anpassade grundskolor för yngre åldrar som leds av en annan rektor. Totalt finns cirka 400 elever på skolan. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns fotbollsplan och äventyrslekpark.
Östra Ersbodaskolan är en liten dynamisk skola med ca 100 elever från förskoleklass upp till och med årskurs 3. Här finns även en av kommunens anpassade grundskolor för yngre åldrar. Den leds av en annan rektor. Eleverna går vidare till Ersängsskolan i årskurs 4. Östra Ersbodaskolan har goda möjligheter till friluftsaktiviteter. Bibliotek, konst fotbollsplan och elljusspår ligger alldeles intill skolan.
Båda skolorna är belägna på Östra Ersboda där många kulturer och nationaliteter finns representerade.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som rektor har du yttersta ansvaret för elever och personal på Ersängs skola och Östra Ersbodaskolan . Du leder skolorna tillsammans med dina biträdande rektorer varav den ena idag leder Östra Ersboda skolan och den andra enheten 4-6 på Ersängsskolan. Uppdraget som rektor innebär bland annat:
att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid skolan
att besluta om skolans inre organisation och resursfördelning
kvalitetssäkring av undervisning
elevhälsoarbete
personalansvar
ekonomiansvar
personalplanering, rekrytering och rehabilitering
medarbetar- och lönesamtal
övergripande systematiskt arbetsmiljöarbete
kontakter och samarbete med externa aktörer.
Ersängsskolan är uppdelad på olika avdelningar och arbetslag i skolan, men då vi är EN skola förväntas du vara aktiv inte bara i frågor som rör det område du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan. Ledningen arbetar i ett team, rektor och två biträdande rektorer, med ett gemensamt utvecklingsuppdrag för Ersängsskolan och Östra Ersbodaskolan.
Du ingår i ledarlaget för grundskola 7-9 och rapporterar till dess områdeschef.
Om dig
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, gärna med inriktning grundskolan. Vi vill att du har gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grundskolan. Du har erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete i minst en biträdande rektorsroll men ännu hellre som rektor. Det är meriterande om du genomgått statliga rektorsprogrammet. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö och erfarenhet av att samverka med samhällsaktörer i skolans närhet är det positivt.
Vi söker dig som har en klar vision för skolan och kan inspirera och engagera personal, elever och föräldrar i att sträva mot gemensamma mål. Du är en god relationsbyggare som främjar goda relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Du bidrar även aktivt i samarbete och samverkan inom den ledningsgrupp du tillhör. Det är viktigt att du har god förmåga att organisera och planera skolans verksamhet på ett sätt som främjar lärande och utveckling. Du behöver också ha en tydlig och god kommunikation och vågar fatta beslut och står för dessa gentemot elever, personal och vårdnadshavare.
Glöm inte bifoga personligt brev och cv.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
