Rektor till Byggklossen och gunghästen
Örebro kommun / Pedagogchefsjobb / Örebro Visa alla pedagogchefsjobb i Örebro
2026-04-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på ett spännande, roligt och lärorikt uppdrag? Brickebackens förskolor Byggklossen och Gunghästen söker nu en rektor som vill leda arbetet med att främja våra barns utveckling och lärande. Här finns möjligheten till ett nära ledarskap där du kan göra skillnad! Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Som rektor på Brickebackens förskolor kommer du att ansvara för Byggklossen och Gunghästen som tillsammans har sex öppna avdelningar. Du leder och utvecklar verksamheterna tillsammans med dina medarbetare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens lärande och utveckling.
Ditt uppdrag blir att vara drivande pedagogisk ledare för att fortsätta utveckla verksamheten. Du förväntas vara nyfiken, engagerad och intresserad av samarbete med andra rektorer, då du kommer att ingå i olika grupper och konstellationer.
Som rektor blir ditt uppdrag att vara en drivande, pedagogisk ledare som tillsammans med personalen fortsätta utveckla förskolorna utifrån identifierade och pågående utvecklingsarbeten. I organisationen finns dessutom utvecklingsledare, administratör, specialpedagog och vaktmästare. Alla rektorer i Örebro kommun ingår i ett rektorsteam med 6 -10 kollegor och också i en lärgrupp med fokus på rektors ledarskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
leda och fördela arbetet, personal-, budget- och verksamhetsansvar
leda, utveckla, följa upp och analysera verksamheten mot uppsatta mål
leda och stödja medarbetare, samt ansvara för att de får den kompetensutveckling de behöver
kommunicera med alla intressenter och hantera information, samt samordna och hitta samverkanslösningar
ta ansvar för budget och ekonomi, samt driva enheten kostnadseffektivt och vidta åtgärder vid avvikelser
skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
ta ansvar för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
Om arbetsplatsen
Förskolan Byggklossen ligger i den södra delen av bostadsområdet Brickebacken. Vi har en härlig gård med stora grönytor, på gården finns en stor kulle som inbjuder till lek.
Läs mer om vår förskola på: https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-10-byggklossen.html
Förskolan Gunghästen ligger i Brickebacken, en stadsdel i södra delarna av Örebro. Vi har en fantastisk inspirerande gård med stora gräsytor, buskar, lekredskap, sandlådor, körsbärsträd.
Läs mer om vår förskola på: https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-12-gunghasten.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som rektor är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad samt initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som rektor har du en mycket god förmåga att bygga relationer och skapar bra samarbeten tack vare din känsla för helheter. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
erfarenhet av rektorsuppdraget med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
dokumenterad erfarenhet från förskola
Meriterande
påbörjad eller avslutad rektorsutbildning
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisationTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Intervjuer beräknas hållas; 13,18 och 19 maj
Övrig information
Examensbevis bifogas i ansökan. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30/4.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fö 268/2026".
Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare 019 - 21 51 20 Jobbnummer
9860010