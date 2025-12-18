Rektor till anpassad grundskola 1-9
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Hudiksvall Visa alla pedagogchefsjobb i Hudiksvall
2025-12-18
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Hudiksvall
Arbetar du i skolans värld och är redo att ta nästa steg? Nu söker vi en rektor till anpassad grundskola - en verksamhet med en utvecklande och inspirerande lärmiljö.
Anpassad grundskola är en egen skolform men samarbetar väldigt nära grundskolan inom lärandeförvaltningen och omfattar årskurs 1-9. På Västra skolan är årskurs 1-6 placerade och på Östra skolan årskurs 7-9. Tillsammans är vi cirka 50 medarbetare och 58 elever. Undervisningen följer en egen läroplan och är individanpassad - här står varje elevs utveckling och lärande i fokus.
Som ny rektor erbjuds du introduktion och mentorskap och blir en del av grundskolans ledningsgrupp. I uppdraget finns stöd från din närmaste chef, elevhälsan, lärandeförvaltningen och kommunens stödfunktioner. Idag finns även en biträdande rektor kopplad till verksamheten.
Välkommen till oss - här arbetar vi för elevernas lärande, personalens arbetsglädje och för ett Hudiksvall tillsammans. Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som rektor leder du skolans verksamhet, personal och ekonomi. Du har ett helhetsansvar för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och för en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Vi är dessutom stolta över vårt samarbete med Glada Hudik-teatern - ett unikt partnerskap med stora möjligheter att utveckla vidare.
Du kommer bland annat att:
- Skapa en tydlig helhet mellan de två skolorna
- Vidareutveckla undervisningen med fokus på lärande och kunskapsutveckling
- Samverka med vårdnadshavare, region, andra skolor och externa aktörer
- Delta i ledningsgrupp och bidra till långsiktig verksamhetsutveckling Profil
Vi söker dig som är trygg, närvarande och har god förmåga att skapa struktur och tydlighet i vardagen. Du bidrar till engagemang och arbetsglädje, ser helheter och får medarbetare att känna sig delaktiga i gemensamma mål. Tillsammans med dina kollegor bygger du en kultur där både elever och personal känner sig trygga och inkluderade.
För tjänsten behöver du ha en pedagogisk examen och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du ska även vara bekväm med digitala system och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är en fördel, men inget krav, om du har en pågående eller genomförd rektorsutbildning, erfarenhet som rektor eller erfarenhet från anpassad grundskola. Det viktigaste är att du är nyfiken på att ta nästa steg och vill utvecklas i rollen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Under jul och nyår kan svarstiderna vara något längre än vanligt på grund av ledigheter. Vi återkopplar så snart vi har möjlighet och tackar för ditt överseende.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Ulf Carlsson, Verksamhetschef +46650556069 Jobbnummer
9653042