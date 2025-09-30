Rektor till anpassad grundskola 1-9
2025-09-30
Vill du leda en skola som gör verklig skillnad för elever i behov av anpassat stöd?
Hudiksvalls kommun söker nu en rektor till anpassad grundskola - en verksamhet där varje elev får utvecklas utifrån sina förutsättningar i en trygg och individanpassad lärmiljö.
Här får du möjlighet att fortsätta utveckla en skola som gör skillnad - för elevernas lärande, för personalens arbetsglädje och för Hudiksvalls kommuns framtid.
Anpassad grundskola är en viktig del av kommunens skolorganisation och omfattar årskurs 1-9, fördelade på två skolor. Årskurs 1-6 är placerad på Västra skolan och årskurs 7-9 på Östra skolan. Här går sammanlagt 58 elever och skolan har omkring 50 medarbetare.
Undervisningen följer en egen läroplan och är individanpassad med fokus på tydlighet, struktur och varje elevs utveckling. Skolan har fått förtroende bland vårdnadshavare och samarbetspartners och lyfts fram som en förebild både lokalt och nationellt.
Du leder skolan tillsammans med en erfaren biträdande rektor och du har stöd av administrativ personal, elevhälsa och kommunens stödfunktioner. Du blir dessutom en del av kommunens rektorskollegium - ett forum för samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensam riktning.
Som rektor har du ansvar för skola, personal och ekonomi. Du leder och fördelar arbetet utifrån gällande lagstiftning, föreskrifter och politiska beslut.
En viktig del av uppdraget är att skapa en tydlig helhet mellan de två skolorna och samtidigt vidareutveckla undervisningen så att lärande och kunskapsutveckling står i centrum. I arbetet samverkar du med vårdnadshavare, regionen, andra skolor och externa aktörer. Du ingår i grundskolans ledningsgrupp och bidrar till kommunövergripande utvecklingsfrågor.Profil
Vi söker dig som är en stabil ledare med förmåga att skapa struktur, tydlighet och ansvarstagande i verksamheten. Du ser helheten, samlar medarbetarna till ett gemensamt "vi" och leder genom att bygga tillit, delaktighet och arbetsglädje. Med respekt, omtanke och beslutsamhet visar du riktningen framåt och bidrar till att eleverna får en trygg och utvecklande skolgång.Kvalifikationer
- Pedagogisk examen
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete
- God systemvana
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
- Rektorsutbildning
- Erfarenhet av arbete som rektor
- Erfarenhet av ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö och personalfrågor
- Erfarenhet av arbete inom anpassad skola
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I rekryteringsprocessen kan arbetspsykologiska tester komma att användas. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
