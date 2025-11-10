Rektor till Amerikanska Gymnasiet Frescati (vikariat)
2025-11-10
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Stockholm - Campus Frescati Hage
Vid Brunnsviken i natursköna Norra Djurgårdsstaden startade vi en gymnasieskola hösten 2023. Skolan går nu in på sitt tredje läsår och har cirka 450 elever som studerar på Natur-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både engelska och svenska av ett kompetent lärarlag med en stark gemenskap.
Rektorsrollen vid Amerikanska Gymnasiet Frescati innebär att du, tillsammans med biträdande rektor, leder och utvecklar skolan i linje med vår ledstjärna, full potential. Tillsammans ansvarar ni för det dagliga organisatoriska arbetet och driver skolans utveckling utifrån Amerikanska Gymnasiets vision och värderingar.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska ledarskap, där ditt fokus ligger på undervisningens kvalitet, elevernas lärande och personalens professionella utveckling. Du leder skolans ledningsgrupp och arbetar nära både elever, lärare och övrig personal för att skapa en trygg, inkluderande och lärande skolmiljö.
Rollen innebär ett brett ansvar där du:
har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar,
har det övergripande ansvaret för elevernas trygghet, lärande och utveckling, samt för att skolans grundläggande värderingar genomsyrar hela verksamheten,
leder det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställer att verksamheten följer gällande styrdokument,
arbetar strategiskt med skolutveckling på såväl organisations- som individnivå,
och representerar skolan externt i olika forum.
Som rektor på Amerikanska Gymnasiet blir du en central del av en framåtblickande skolorganisation där ledarskap, engagemang och höga förväntningar går hand i hand med omtanke, tillit och fokus på varje elevs och medarbetares fulla potential.
Tjänsten är ett vikariat på 100%, som sträcker sig från januari 2026 och planerat till januari 2027, eller tills dess att ordinarie befattningshavare är åter.
Din profil För rollen krävs det att du har tidigare erfarenhet av arbete som rektor eller biträdande rektor, samt att du har haft personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av arbete med systematiskt kvalitetsarbete inom skolverksamhet.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje individ. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.
Du är en trygg och stabil ledare med hög social kompetens som drivs av möjligheten att påverka, du är handlingskraftig och lösningsinriktad genom ditt positiva förhållningssätt. När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid effektivt utifrån verksamhetens och elevernas bästa. Du levererar vad du lovar och du strävar efter att nå resultat.
Är du en ledare som tror på kraften i gemenskap och samarbete, samt som ser värdet i att arbeta tillsammans med medarbetarna för att förändra och förbättra verksamheten? Delar du våra tankar om skola och vill arbeta i en organisation med snabba beslutsvägar, där du får vara med och göra skillnad på riktigt?
Det är viktigt att du delar samma tankar om skola som vi: https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan
Sista ansökningsdag 15 november 2025.
Vi tar emot ansökningar löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Kontaktuppgifter
Elin Fagerberg, HR-ansvarig elin.fagerberg@amerikanskagymnasiet.se
Facklig företrädare för Sveriges Lärare hugo.lagerkrans@amerikanskagymnasiet.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559041-5591), https://amerikanskagymnasiet.se Arbetsplats
Amerikanska Gymnasiet Kontakt
Elin Fagerberg elin.fagerberg@amerikanskagymnasiet.se Jobbnummer
9597251