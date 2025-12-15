Rektor till Affärsgymnasiet i Stockholm
2025-12-15
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor
Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
På Affärsgymnasiet arbetar vi för att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt.
Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och engagerade pedagoger som stöttar eleverna i deras lärande och framtida möjligheter. Affärsgymnasiet är en liten och familjär skola med cirka 220 elever fördelade på ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Undervisningen bedrivs i moderna och välanpassade lokaler i Hägersten, vilket bidrar till en studiemiljö präglad av närhet och gemenskap. På Affärsgymnasiet kombinerar vi en högskoleförberedande gymnasieutbildning med verkliga affärsinsikter. Hos oss utvecklar eleverna sin förmåga att tänka själv, samarbeta och skapa sin gen framtid inom näringslivet.
Om rollen
Vi söker nu en rektor som brinner för lärande och pedagogik och som vill fortsätta driva skolan framåt tillsammans med oss. Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, vilket innefattar:
- Ledning och utveckling av skolan i enlighet med styrdokument och kvalitetsmål.
- Personalansvar och arbetsmiljö.
- Budget och ekonomiskt resultat.
- Säkerställande av elevnöjdhet och goda resultat.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, stöd från en engagerad ledning och tillgång till kompetensutveckling och friskvård. Du blir en del av ett team med cirka 15 rektorer där samarbete och erfarenhetsutbyte står i centrum, med veckovisa digitala möten och ett antal fysiska träffar per år.
Vi söker dig som:
- Är en närvarande och ansvarstagande ledare med förmåga att ta ett helhetsansvar. Du förstår att ledarskap på en liten skola kräver både operativt engagemang och strategiskt omdöme, och du är beredd att bidra där verksamheten behöver dig. Samarbete, prestigelöshet och gemensamt ansvarstagande är självklara delar av ditt ledarskap.
- Är en tydlig och inspirerande ledare med fokus på kvalitet och utveckling.
- Arbetar professionellt med att uppfylla kraven i styrdokumenten.
- Är målstyrd och resultatdriven.
- Har en pedagogisk grundsyn som främjar lärande och trygghet.Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning.
- Rektorsutbildning är meriterande.
- Erfarenhet av skolledarskap, gärna från fristående skolor, är ett plus.
Så här går rekryteringen till:
För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ingås. Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Blanketten finns på polisen.se.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag och annonsförmedlare.
Vill du vara med och göra skillnad för elevernas framtid? Sök tjänsten som rektor på Affärsgymnasiet Stockholm idag!
Vid frågor, mejla verksamhetschef linda.strand@edukatus.se
