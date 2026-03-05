Rektor sökes till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola
Tanums kommun / Pedagogchefsjobb / Tanum Visa alla pedagogchefsjobb i Tanum
2026-03-05
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum
Tycker du om att arbeta med människor? Drivs du av att se människor utvecklas och lyckas? Kan du förena ödmjukhet och tydlighet i ditt ledarskap? Har du förmågan att inspirera och motivera dina medarbetare? Ser du mångfald och olikheter som en tillgång? Har du förmågan att samla initiativrika människor kring en gemensam färdriktning och gemensamma mål?
Då kanske det är just du som är vår nya rektor för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning
Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i Tanums kommun är organiserad som två skolenheter med en rektor för båda enheterna. Som rektor i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är du direkt underställd skolchef för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Som rektor ingår du i en rektorsgrupp där samtliga rektorer i de kommunala förskolorna och skolorna ingår.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som rektor för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola ingår verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar för skolenheterna. Du leder, samordnar och utvecklar den pedagogiska verksamheten.
Till din hjälp har du administrativa resurser såsom HR-specialist, controller, administratörer, handläggare, verksamhetsutvecklare samt kvalitetstrateg.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Krav är att du har eftergymnasial pedagogisk utbildning samt att du är väl förtrogen med de styrdokument som reglerar verksamheten. Meriterande är att du har genomfört Skolverkets statliga befattningsutbildning rektorsprogrammet och att du är utbildad specialpedagog med profilering mot särskild pedagogik, fokus på intellektuella funktionsnedsättningar/autismspektrum eller speciallärare med specialisering mot intellektuella funktionsnedsättning. Du bör vara väl insatt i att leda systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
Kommunens värdeord; förtroende, ansvar, respekt och omtanke stämmer väl överens med hur du utövar ditt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till egen bil erfordras.
Vi erbjuder
Uppdraget avser 75 -100 % och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister samt ID-kort ska visas upp före eventuell anställning.
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef
Annika Vilhelmsson 0525-18191
alternativt HR-specialist 0525-183 62.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast den 23 mars 2026
Intervjuer kommer att hållas löpande under rekryteringsprocessen så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av Jobmatch-tester som en del i rekryteringsprocessen.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/18". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen anpassade skolformer Kontakt
Annika Vilhelmsson 052518191 Jobbnummer
9778598