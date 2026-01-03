Rektor/Skolchef till tre föräldrakooperativa förskolor
2026-01-03
Vi söker dig som vill leda små idéburna och värdegrundsdrivna förskolor där trygghet och barnets rätt till utveckling står i centrum och där beslutsvägarna är korta.
Du är en erfaren, närvarande och engagerad rektor/skolchef som vill arbeta nära pedagoger, barn och vårdnadshavare och bidra till stabilitet, kvalitet och utveckling i tre föräldrakooperativa förskolor i Göteborg.
Förskolorna är egna huvudmän men arbetar tillsammans i ett gemensamt rektorsområde. Du blir den sammanhållande länken mellan verksamheterna och en central kraft i att leda, stötta, samordna och vidareutveckla det pedagogiska arbetet.
Som rektor får du ett unikt tillfälle att arbeta nära verksamheten, forma kvalitetsarbetet och utveckla små förskolor där relationer och pedagogik står i centrum. Du arbetar nära styrelserna som stödjer dig i arbetet och i frågor som rör bland annat budget, fortbildningsinsatser, arbetsgivarbeslut och strategiska prioriteringar.Publiceringsdatum2026-01-03Arbetsuppgifter
Pedagogiskt ledarskap
Säkerställa att utbildningen följer läroplan och gällande styrdokument.
Leda och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Inspirera, stötta och lyfta pedagogerna i deras yrkesutövning.
Skapa goda förutsättningar för trygghet, delaktighet och likvärdig utbildning för alla barn.
Personal- och arbetsmiljöansvar
Vara närmste chef för pedagogerna på samtliga förskolor.
Leda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Genomföra utvecklings- och lönesamtal.
Driva rekrytering av personal och kompetensutveckling i samråd med styrelserna.
Främja kollegialt lärande liksom de pedagogiska miljöerna och stärka samarbetet mellan förskolorna.
Organisation och ekonomi
Ge relevanta verksamhetsunderlag till styrelserna som stöd för budget och resursfördelning.
Säkerställa att planerade insatser är förenliga med uppdrag och lagstiftning.
Ansvara för hållbar bemanning, inom ramen för styrelsernas beslutade ramar och god organisering av det dagliga arbetet.
Observera att budgetplanering och ekonomiskt ansvar/beslut ligger på respektive huvudman/styrelse.
Kommunikation och relationer
Vara en trygg, professionell och lyhörd kontaktperson för vårdnadshavare.
Företräda verksamheten i kontakt med myndigheter och externa aktörer.
Bidra till ett sammanhållet och professionellt rektorsområde.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad förskollärare eller motsvarande.
Genomförd eller påbörjad rektorsutbildning.
Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete.
God kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Vi söker dig som är
En trygg, tydlig och närvarande ledare.
Relationsskapande, lyhörd och professionell i mötet med barn, personal och vårdnadshavare.
Strukturerad och van att hålla ihop flera processer samtidigt.
Engagerad i barns rättigheter och i att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Meriterande
Erfarenhet av kooperativ verksamhet eller huvudmän med småskalig verksamhet.
Erfarenhet av att leda flera enheter.
Kunskaper inom arbetsmiljöarbete, HR eller administration.
Om förskolorna
De tre föräldrakooperativa förskolorna är små, familjära och värdegrundsstyrda verksamheter med en till två avdelningar vardera. Gemenskap, stabila arbetslag och nära relationer mellan barn, vårdnadshavare och personal kännetecknar våra förskolor.
Vi erbjuder:
Små barngrupper och stabila arbetslag.
Ett varmt, engagerat och professionellt arbetsklimat.
Goda möjligheter att påverka och driva utveckling.
Ett unikt samarbete mellan flera kooperativ med gemensamma processer och stöd.
Engagerade vårdnadshavare som styr genom tillit och anställdas autonomi.
Arbetsgivaren
Föräldrakooperativet Kottarna (www.kottarna.se)
Solhusgatan 15
412 76 Göteborg
Föräldrakooperativet Biet (www.bietforskola.se)
Lilla Risåsgatan 22
413 04 Göteborg
Föräldrakooperativet Tippen (www.tippen.org)
Risåsgatan 5
411 22 GöteborgTjänstens omfattning och tillträde
Sysselsättningsgrad: 75-100 % enligt överenskommelse
Tillträde: Våren 2026 eller enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningÖvrig information
Lön och förmåner: Individuell lönesättning, friskvårdsbidrag och pedagogiska måltider.
Kollektivavtal: Förskolorna är medlemmar i FSO och arbetsgivarorganisationen Fremia.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
