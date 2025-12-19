Rektor Norlandia Förskolor Upptäckaren
2025-12-19
Clockwork Skolledare & Interim rekryterar & bemannar skolledare och chefer i hela Sverige.
Med stora upparbetade kandidatnätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som skolledare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/
Norlandia Förskolor är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö! För att läsa mer är du välkommen att besöka www.norlandiaforskolor.se
eller https://norlandiaforskolor.se/upptackaren-norlandia-forskolor
På Norlandia Förskolor är ditt barns trygghet, utveckling och lärande vårt främsta fokus. Vi använder CLASS - ett forskningsbaserat verktyg - för att kontinuerligt utveckla samspelet mellan pedagoger och barn. Det betyder att vi aktivt arbetar för att varje barn ska känna sig sett, uppmuntrat och delaktigt i vardagen.
Norlandia Förskolor Upptäckaren ligger i centrala Habo med närhet till både buss och tåg. På gångavstånd finns lekpark, bibliotek, park och skog. Vi är en liten förskola med trygghet och trivsel som motto. Engagerade pedagoger leder lärande och aktiviteter både inne och ute. Samspel med barn och vuxna är viktig och varje dag fylls med glädje och lärande på olika sätt.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och inspirerande rektor som med tryggt, kunnigt och stabilt ledarskap fortsätter utveckla och förfina Upptäckarens verksamhet och där du som rektor får möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten.
Med vår värdegrund CARE (Kompetens, Ambition, Respekt och Engagemang) som ledstjärna arbetar du för att skapa en trivsam arbetsmiljö där värdegrunden genomsyrar verksamheten och där medarbetarna känner ansvar och delaktighet. En viktig del av ditt uppdrag är att fördjupa vårt systematiska kvalitetsarbete, samtidigt som du bygger förtroendefulla samarbeten med både medarbetare och vårdnadshavare.
Du kommer också att få ett stort ansvar i arbetet med förskolans attraktivitet och att Upptäckaren skall vara den förskola i Habo som är vårdnadshavarnas förstahandsval för sina barn.
Hos Norlandia finns välfungerande strukturer och många goda exempel att inspireras av. Du blir en del av en engagerad rektorsgrupp och region som leds av en skolchef, och du har tillgång till stödfunktioner inom flera områden, inklusive ett barnhälsoteam med specialpedagogisk kompetens. För dig som har ambitioner att utvecklas i din roll erbjuder vi dessutom goda karriärmöjligheter och möjligheten att ta dig an ett större ansvar på sikt.
Your profile
Vi söker en trygg och relationsskapande ledare som kan skapa tillit och arbetsglädje i
medarbetargruppen. Du har en naturlig förmåga att bygga goda relationer och bemöta både medarbetare och vårdnadshavare på ett respektfullt, tydligt och inkluderande sätt.
Som ledare är du stabil och närvarande, och du ser värdet i att arbeta nära verksamheten för att främja framgång och utveckling. Du har en tydlig och strukturerad arbetsstil och leder dina medarbetare med fokus på gemenskap och delaktighet. Med långsiktighet och tålamod guidar du verksamheten framåt och drivs av att hjälpa andra att växa och ta ansvar för gemensamma mål och värden.
Du har gedigen kunskap om de lagar och förordningar som styr förskolan och arbetar som en lagspelare för att kontinuerligt förbättra och fördjupa verksamhetens processer. Dessutom har du mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Du har en pedagogisk utbildning och erfarenhet som rektor eller biträdande rektor inom förskola. Om du har rektorsutbildning är det meriterande. Tjänsten är på deltid (60%) som rektor, men här är vi flexibla och öppna för diskussion att det eventuellt kan kombineras med arbete i barngrupp för att skapa ökad sysselsättningsgrad.
Norlandia förskolor tillämpar 6 månaders provanställning
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
