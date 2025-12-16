Rektor Nivrenaskolan, Essviks skola och Solede Skola
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Som rektor för Nivrena Skolområde där Nivrenaskolan, Essviks skola och Solede skola ingår har du det övergripande ansvaret för skolornas verksamhet, kvalitetsarbete, personal och budget.
Rektorsområdet består av 2st F-5 skolor och en 6-9 skola. Du och biträdande rektorer leder och utvecklar tillsammans arbetet på skolorna med fokus på elevernas lärande och välmående. Tillsammans med dina medarbetare och i samarbete med vårdnadshavare, säkerställer du att skolan är en trygg och inspirerande miljö för alla elever. Du ingår i en ledningsgrupp med andra rektorer och får därigenom möjlighet att samverka och utveckla skolledningen tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som gillar verksamhetsutveckling, pedagogiskt ledarskap, att utveckla organisationer och som värnar om att bygga relationer.
Du kommer att ingå, och förväntas vara aktiv, i kommunens skolledargrupp där vi tillsammans stöttar och hjälper varandra med gemensamma utvecklingsområden och ledarskapsfrågor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot pedagogik och har genomfört det statliga rektorsprogrammet.
Du har flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och budgetansvar inom grundskolan eller annan jämförbar skolform samt flerårig erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i skolverksamhet. Vidare är du väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. Du har pedagogisk insikt förvärvad genom erfarenhet
Du är tydlig och handlingskraftig, tar ansvar och driver arbetet framåt mot goda resultat. Med prestigelöshet och lyhördhet skapar du samarbete och förtroende. Du är modig och kreativ, vågar testa nya idéer och ser till helheten när beslut ska fattas.
Självklart har du förståelse för ekonomiska samband och vet hur man skapar en verksamhet i balans - samtidigt som du alltid håller fokus på elevernas bästa.
Välkommen med din ansökan
I denna roll som rektor får du ett viktigt uppdrag där du verkligen gör skillnad - för elever, medarbetare och för skolans långsiktiga utveckling. Här får du möjlighet att leda tillsammans med andra, påverka vägen framåt och bidra till en skola där varje elev ges goda förutsättningar att lyckas.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med och utveckla framtidens skola i Sundsvalls kommun? Då ser vi fram emot att få läsa din ansökan.
Varmt välkommen att söka!
Bra att veta
