Rektor Med Möjlighet Att Påverka Hagvidson Diamanten

Vi söker en rektor som brinner för att skapa starka team som möjliggör en god pedagogisk utveckling på varje avdelning och på förskolan i stort. Du förstår vikten av att kontinuerligt arbete i det systematiska kvalitetsarbetet. Som rektor skapar du en kvalitativ förskola där du har en tydlig roll och är det självklara ansiktet utåt.
Som ledare är du en god företrädare för huvudmannen och har samtidigt modet att vara rak och tydlig. Du tar ett stort ansvar för förskolan och arbetar aktivt för att hela ditt team gör detsamma. Förskolan har idag 5 avdelningar om ca 90 barn vilket ger dig bra förutsättningar att vara en närvarande ledare med stora möjligheter. Förskolans storlek, och att du aktivt deltar i det pedagogiska arbetet, ger dig även möjligheter att få vara med och utveckla barnen och ha en aktiv och nära dialog med vårdnadshavarna.
Till ditt förfogande finns centrala resurser som hjälper till att hantera ekonomisk styrning, personaladministrativa frågor, kvalité och specialpedagogik. Av oss får du bra styrdokument och en tydlig rollfördelning mellan huvudman och rektor samt ett tydligt mandat med långtgående delegation och stora befogenheter.
Förskolan har fina ändamålsenliga lokaler med eget kök där maten lagas från grunden. Utegården erbjuder stora möjligheter där barnens ges goda förutsättningar till utveckling och lärande. Förskolan är belägen i Uppsala i stadsdelen Trädgårdsstaden i Norby, vars lokaler kommer att genomgå en renovering kommande läsår.
Utbildningsbakgrund och erfarenhet:
Du har en pedagogisk examen och erfarenhet av att leda personal i pedagogiska verksamheter. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet i en rektorsroll, som utvecklingsledare eller avdelningsansvarig inom en pedagogisk verksamhet, och att du nu är redo för nästa steg i karriären.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta intressant?
Om du vill veta mer om oss och tjänsten så kontakta regionchef Jeanette Lindberg på mail jeanette.lindberg@hagvidson.se
, mobil 076-0276029.
Vi kommer intervjua löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag till jeanette.lindberg@hagvidson.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
