Rektor med förskollärarutbildning sökes till I Ur och Skur Utsikten
2025-09-01
I Ur och Skur Utsikten är ett välfungerande föräldrakooperativ med ett fantastiskt läge för utomhuspedagogik, alldeles vid kanten av Slottsskogen. Med förskola och fritidshem i samma verksamhet får personal och föräldrar tillsammans följa barnen från 1 års ålder och upp i de första skolåren. Skogen, bergen, gläntorna och den lilla dammen i närheten är barnens lekplats och skola, liksom de egna odlingarna som alla är med och sköter från vår till höst.
Utsikten är en småskalig verksamhet bestående av sex barnskötare/förskollärare/fritidspedagoger inklusive rektor och har funnits i över 40 år. Utsikten drivs av en aktiv och engagerad föräldragrupp som sköter den dagliga matlagningen, underhåll av lokalerna och annan markservice. Tack vare kombinationen förskola och fritidshem har Utsikten en hög grad av kontinuitet då de flesta familjer är medlemmar under många år.
Vår nuvarande rektor går vidare till nya utmaningar och därför söker vi nu en efterträdande rektor för såväl förskola som fritidshem. Vi söker dig som vill vara en del av vår utbildning och som trivs med att arbeta med korta beslutsvägar, nära samverkan med övrig personal och vårdnadshavare och som är mån om att bibehålla det nära och personliga klimat som råder i personalgruppen och gentemot barnen. Vi värdesätter att du har ett intresse för naturen och ser möjligheter och fördelar med undervisning utomhus.
Tjänsten omfattar rektors ansvar på heltid samt arbete i barngrupp. Upplägget är 30 procent administration och 70 procent i barngrupp. Som pedagogisk ledare och chef för personalen på förskolan och fritidshemmet har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Som rektor ingår du även i verksamhetens styrelse.
Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för I Ur och Skur -pedagogik och som värdesätter att arbeta i ett föräldrakooperativ med korta beslutsvägar och nära samspel och samverkan med övrig personal och familjer. Du arbetar strukturerat och ansvarsfullt, har en stark kommunikativ förmåga och är bra på att bygga förtroendefulla relationer med barn, personal och föräldrar. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap inom förskoleverksamhet ser vi det som meriterande.
Klädbidrag, TBE-vaccin, friskvårdsbidrag och arbetskläder för utomhusverksamhet.
Frågor kan ställas till nuvarande rektor Carina Nissfeldt via e-post: carina@utsikten.org
Skicka ditt personliga brev och CV till kooperativets styrelse.
Ansökan kan skickas till e-postadress: styrelsen@utsikten.org
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättningen av tjänsten kan därför komma att ske innan ansökningstiden har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Skicka Cv och personligt brev till: styrelsen@utsikten.org
E-post: styrelsen@utsikten.org Arbetsgivarens referens
, https://www.utsikten.org/
Paradisgatan 29 I (visa karta
)
413 16 GÖTEBORG Arbetsplats
Föräldrakooperativet I Ur och Skur Utsikten, Förskola och Fritids Jobbnummer
