Rektor med engagemang och visioner till Midskogsskolan i Luleå
2026-04-24
Vi är glada över ditt intresse av att arbeta med oss på Midskogsskolan och att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Midskogsskolan är en F-9-skola centralt belägen på Bergviken, med undervisning inspirerad av Montessoripedagogiken och anpassad efter elevernas åldrar. Skolan har hela Luleå som upptagningsområde.
Vår profil bygger på medvetenhet, natur och hälsa, med hållbarhet som ett ledord. Vi har en tydlig pedagogisk samsyn som genomsyrar hela verksamheten. Hos oss arbetar engagerade och skickliga pedagoger som har höga förväntningar både på eleverna och på sin egen undervisning.
Midskogsskolan ligger nära fina skogsområden och stora idrottsanläggningar som Nyabvallens idrottsplats, Coop Norrbotten Arena och Luleå Kajakklubbs anläggning. Dessa omgivningar ger stora möjligheter att utveckla vår skolprofil.
Vi söker nu en rektor för f-6 som vill leda skolan, du kommer även vara ställföreträdande rektor för 7-9. Om du vill arbeta med en engagerad och skicklig personal som ser fram emot en spännande resa tillsammans med en driven ledare med framtidsvisioner för skolan, då är detta rätt tillfälle för dig att söka tjänsten som rektor.
Arbetsuppgifter
Som rektor hos oss får du en central roll i att leda och forma framtidens utbildning för årskurserna F-9. Du kommer att vara den ledande kraften bakom skolans vision och mål, och tillsammans med ditt team skapa en arbetsmiljö där både elever och medarbetare trivs och utvecklas. Med skollagen som grund, men med ditt eget engagemang i spetsen, leder du verksamheten framåt och säkerställer en hög kvalitet i undervisningen.
Du främjar samarbete och öppen kommunikation, vilket skapar en trygg och stimulerande kultur där innovation och delaktighet är i fokus. Ditt ansvar omfattar både personalutveckling samt budget- och resultatstyrning, där du genom strategiskt ledarskap optimerar resurser för bästa möjliga resultat.
Tillsammans med övriga rektorer inom grundskolan, områdeschef, skolchef och verksamhetsutvecklare ingår du i ett team där samverkan är ett ledord.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och har skaffat dig pedagogisk insikt genom några års yrkeserfarenhet från pedagogiskt arbete i skola.
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från arbete som skolledare, liksom om du har genomgått rektorsprogrammet. Om du ej har genomgått rektorsprogrammet, får du en tillsvidareanställning utifrån din pedagogiska utbildning och ett förordnande som rektor under 3 år. Du som redan har gått rektorsprogrammet erbjuds en tillsvidareanställning som rektor.
För att lyckas i rollen krävs det att du självständigt kan se vad som behöver göras och är duktig på att driva ditt arbete framåt. Att arbeta enligt en tydlig process kommer naturligt för dig och du organiserar och planerar ditt arbete väl. Du är en trygg person som vågar stå upp för dina åsikter, har mod att säga ifrån och kan skilja på sak och person. Som ledare skapar du delaktighet och engagemang genom att delegera och förse andra med de befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Din förmåga att bygga förtroendefulla relationer, att samarbeta med andra samt främja samarbete kommer att vara avgörande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Om du blir aktuell för tjänsten så kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.
Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320424".
Detta är ett heltidsjobb.
972 31 LULEÅ
