Rektor i grundskolan i Kiruna kommun

För ett livs levande Kiruna. En sak är säker. Med oss gör du skillnad.
Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar och inspirerar. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Är du en stolt och trygg chef och ledare som värnar om barnen bästa och skolan i Kiruna? Då är du varmt välkommen till vår engagerade rektorsgrupp. Vår framtid börjar med barnen.
Som rektor ansvarar du för din verksamhet med eleven i centrum. Du samarbetar och driver utvecklingsfrågor tillsammans med din personal och övriga rektorer inom förvaltningen. Du har ett helhetsansvar för din verksamhets resultat och för Kiruna kommuns utveckling. Du företräder arbetsgivaren och agerar i enlighet med vår värdegrund: Respekt, Ansvar och Samverkan.Kvalifikationer
Som rektor i Kiruna kommun är du en nyckelperson i skolans fortsatta utveckling och resa framåt. Här finns en stark vilja och ett stort engagemang, men också ett behov av tydlig riktning, beslutsfattande och ett tryggt ledarskap som vågar visa vägen. Du ansvarar för att leda skolans pedagogiska arbete i enlighet med gällande styrdokument, skolans vision och värdegrund.
Med ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt skapar du ett gemensamt fokus och en kultur präglad av tillit, arbetsglädje och tydliga förväntningar. Genom att vara närvarande i vardagen, synlig för både elever och medarbetare samt aktiv i klassrummen, bidrar du till en trygg och positiv skolmiljö där alla vet vart vi är på väg och varför.
Din roll är även central i att utveckla skolans elevhälsoarbete och systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en röd tråd genom hela skoldagen och stärker samarbetet samt det kollegiala lärandet. Du skapar förutsättningar för att pedagoger ska kunna mötas, dela erfarenheter och utveckla sin undervisning tillsammans.
Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning och pedagogisk ledarerfarenhet från skola eller utbildning, gärna med erfarenhet av budget-, personal- och helhetsansvar.
• Har erfarenhet av att leda skolutveckling och driva förändringsarbete.
• Är en god kommunikatör med lätt för att skapa och vårda relationer.
• Ser nyttan med nätverk, samverkan och samarbete.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Enligt avtal.
