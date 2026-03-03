Rektor i delat ledarskap till Linnéskolan
2026-03-03
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Linnéskolan är en högstadieskola belägen centralt i Älmhult med cirka 610 elever och omkring 100 medarbetare. Här har vi elever från alla orter i kommunen. Hos oss möts du varje dag av engagerade lärare och övrig personal som alltid jobbar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära sig mer. Ett viktigt inslag i skolans organisation är heltidsmentorer som arbetar elevnära och skapar kontinuitet, relationer och stöd i elevernas skoldag. På skolan finns förutom de vanliga klasserna även en särskild undervisningsgrupp. Vi är också stolta över vårt fina samarbete med anpassad grundskola för åk 7-9 som finns integrerade i skolans lokaler. "Tillsammans skapar vi en skola där lärande, ömsesidighet och respekt växer" är vår vision.
Vill du ha ett utvecklande rektorsuppdrag i ett delat ledarskap? Nu söker vi en rektor som vill fortsätta att utveckla Linnéskolan tillsammans med två kollegor. Skolan leds idag av tre rektorer som gemensamt ansvarar för verksamheten och driver skolutvecklingen framåt. Det delade ledarskapet är en av skolans styrkor och skapar goda förutsättningar för kvalitativ utveckling, kollegialt lärande och ett hållbart ledarskap.
Tillsammans leder, organiserar och fattar ni beslut som rör hela skolan. Uppdrag och ansvarsområden fördelas så att var och en tar ansvar för att sin del av verksamheten utvecklas i linje med skolans gemensamma mål och prioriteringar. Du leder med ett tydligt utvecklingsfokus och arbetar systematiskt och förbättringsinriktat med undervisningens kvalitet, elevernas lärmiljö, skolans värdegrundsarbete och den gemensamma arbetsmiljön. Du säkerställer att analyser, beslut och insatser följs upp och dokumenteras som en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet.
En viktig del av uppdraget är att engagera, motivera och skapa goda förutsättningar för medarbetarnas professionella utveckling. Genom struktur, uppföljning och tydlig styrning bidrar du till ökad måluppfyllelse och en långsiktigt hållbar verksamhet. Utöver detta har du ett nära samarbete med övriga rektorer inom grundskolan i kommunen
Till detta uppdrag söker vi dig som är legitimerad lärare med god kännedom om skolans verksamhet. Erfarenhet av undervisning på högstadiet är meriterande. Det är önskvärt att du har genomfört rektorsutbildningen. Tidigare erfarenhet av skolledning eller annan ledande roll där du har lett andra är meriterande. Du ser värdet av att leda tillsammans med två rektorskollegor och lockas av det delade ledarskapet.
Som rektor tar du ansvar för att skapa tydlighet i uppdrag, prioriteringar och förväntningar. Du involverar medarbetare i utvecklingsarbetet och bidrar till ett professionellt samarbetsklimat, samtidigt som du säkerställer struktur och riktning i verksamheten. Arbetet kräver en god administrativ förmåga där planering, dokumentation och uppföljning är en naturlig del av ledarskapet.
Du arbetar systematiskt med analys av resultat och omsätter mål och styrdokument till konkret handling i verksamheten. I uppdraget ingår att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagar och kommunala riktlinjer. Du har förståelse för kommunens uppdrag gällande budget, ekonomi och offentlig styrning och väger in dessa perspektiv i dina beslut.
Intervjuer planeras att hållas under förmiddagen den 7 april.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Rektor
