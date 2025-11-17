Rektor/förskollärare till föräldrakooperativa förskolan Klockarbacken
2025-11-17
Vill du leda och utveckla en liten och personlig förskola?
Klockarbackens förskola är ett litet och familjärt föräldrakooperativ i Nykyrka, Motala kommun. Hos oss finns det plats för 27 barn i åldrarna 1-5 år. Under dagen delar vi in oss i mindre grupper där vi anpassar utbildningen efter barnens nyfikenhet och intressen. Vi har närhet till naturen vilket ger oss stora möjligheter i det pedagogiska arbetet.
I köket lagar vår kock närproducerad och säsongsanpassad mat utifrån barnens önskemål - något vi är mycket stolta över.
Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där vårdnadshavarna, genom en styrelse, är arbetsgivare och ansvariga för verksamhetens utveckling tillsammans med rektor och personal. Arbetslaget består av rektor (som även arbetar i barngrupp), fem pedagoger och en kock. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för utbildning, lärande och gemenskap.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som rektor på vår förskola och samtidigt kombinera rektorsuppdraget med arbete som förskollärare i barngruppen. Tjänsten är 100% där den ungefärliga uppdelningen kommer ligga fördelad i huvudsak 30% rektor och 70% förskollärare. Fördelningsgraden kan komma att justeras utifrån behovet i verksamheten och vi ser ett värde i flexibilitet över tid för att skapa en hållbar verksamhet.
Som rektor har du det övergripande pedagogiska, organisatoriska och administrativa ansvaret för verksamheten enligt skollag och läroplan. Du leder och utvecklar utbildningen tillsammans med ditt engagerade arbetslag, styrelsen och vårdnadshavarna.
Som rektor ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet - planering, uppföljning och analys.
Du är personalens närmsta chef vilket innebär att du som rektor leder det systematiska arbetsmiljöarbetet samt genomför medarbetarsamtal och lönesamtal.
Du leder och stödjer det pedagogiska arbetet och personalens kompetensutveckling.
Hos oss har du som rektor ett nära samarbete med huvudmannen och fungerar som en länk mellan verksamheten och styrelsen. I tjänsten ingår också rollen som skolchef, där din uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs och det innebär också att du som skolchef har en naturlig roll inom det systematiska kvalitetsarbetet.
Att vara rektor hos oss är ett roligt och varierat arbete där du får möjlighet att arbeta i barngruppen och samtidigt leda förskolans utveckling. Att finnas med i det dagliga arbetet tillsammans med barnen skapar en närhet, trygghet och gemenskap, vilket är en stor fördel för att driva utvecklingsarbetet och verksamheten framåt.
I uppdraget som förskollärare arbetar du aktivt i barngrupp och bidrar till en trygg, lärorik och stimulerande miljö där barnens nyfikenhet och lärande står i fokus.
Att jobba på föräldrakooperativ
Gemenskap är en viktig del av vår verksamhet. Vi träffas regelbundet tillsammans med alla familjer och deltar i gemensamma aktiviteter som till exempel firanden av olika högtider.
När personalen har utvecklingsdagar arbetar vårdnadshavarna som ersättare tillsammans med kända vikarier i barngruppen - ett uppskattat tillfälle för dem att få inblick i verksamheten och lära känna förskolans barn.
Du som söker
Du har en förskollärarutbildning med legitimation eller likvärdig pedagogisk högskoleutbildning och några års erfarenhet inom yrket. Du har erfarenhet av ledarskap i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Meriterande om du har erfarenhet som rektor och har genomgått rektorsprogrammet. Om inte finns möjlighet att gå rektorsutbildning inom ramen för tjänsten. Om du har erfarenhet av vad det innebär med att arbeta på ett föräldrakooperativ ser vi det också som ett plus.
Egenskaper såsom engagerad, positiv och flexibel är styrkor vi gärna ser hos dig. Att se varje barns behov och vara delaktig i både lek och utbildning är också viktigt för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att möta dig som vill vara med och utveckla vår förskola tillsammans med goda kollegor och engagerade vårdnadshavare.
Rektorsutbildning är meriterande.
Goda ledarerfarenheter.
Du har mycket goda kunskaper i Svenska, i både tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Nära samarbete med engagerade vårdnadshavare och kollegor
Hög personaltäthet och korta beslutsvägar
Stort inflytande och möjlighet att påverka verksamheten
En varm, kreativ och naturnära arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot att möta dig som vill vara med och utveckla vår förskola tillsammans med oss!
Gå gärna in på vår hemsida för mer spännande information om vår verksamhet.
Intervjuer sker löpande.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: styrelse@klockarbacken.se Arbetsgivarens referens
