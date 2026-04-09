Rektor för vuxenutbildning med ansvar för samordning och processtöd
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
Vill du kombinera rektorsuppdrag med ett övergripande strategiskt utvecklingsuppdrag? Nu finns möjligheten att påverka och utveckla vuxenutbildningen i en ny organisation!
Ditt nya jobb
Vi erbjuder dig ett varierat och utvecklande uppdrag i en kombinerad roll med möjlighet att påverka och utveckla gemensamma arbetssätt. Här finns ett nära samarbete med engagerade kollegor i en organisation som värdesätter samarbete, kvalitet och helhet.
Uppdraget innebär att vara rektor för vuxenutbildningen på Aleholms vuxenutbildning där du har ansvar för att leda och utveckla verksamheten utifrån gällande styrdokument, mål och uppdrag. Du har också ansvar för samordning och processtöd för vuxenutbildningen i sin helhet inom Höglandsförbundet. Det innebär att samordna och utveckla gemensamma processer och arbetssätt, bidra till struktur, uppföljning och kvalitet i verksamhetsnära frågor, fungera som stöd och resurs till rektorer och chefer i utvecklingsarbete samt delta i och driva processer som stärker helhet och samsyn inom organisationen.
Rollen innebär att du växlar mellan operativt ansvar och strategiskt utvecklingsarbete, och att du arbetar nära både ledning och verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant pedagogisk examen på högskolenivå. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom vuxenutbildning. Har du genomfört den statliga rektorsutbildningen är detta meriterande.
Du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, gärna i rollen som rektor. Du har god förståelse för vuxenutbildningens uppdrag och förutsättningar och vana av att arbeta med utveckling, samordning eller processarbete. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Du har förmåga till helhetssyn och har ett strategiskt förhållningssätt där du ser till hela organisationens bästa. Du har ett tydligt utvecklings- och kvalitetsfokus och driver initiativ för att nå hållbara och långsiktiga resultat.
Du har god samarbets- och samordningsförmåga och arbetar nära andra för att skapa samsyn och engagemang utan att alltid ha formella mandat. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt anpassat till målgruppen.
Om vår skola
Vuxenutbildningen i Sävsjö bedrivs på Aleholm i samma lokaler som Aleholmsgymnasiet i centrala Sävsjö och är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten omfattar svenska för invandrare (SFI), komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkesutbildningar, bland annat inom vård och omsorg, industri, bygg och restaurang. Utbildning erbjuds i både klassrum och på distans. Varje år studerar flera hundra vuxna elever inom vuxenutbildningen i Sävsjö.
Från och med 1 juli kommer vuxenutbildningen i Nässjö, Eksjö och Sävsjö att tillhöra Höglandets utbildningssamverkan, Höglandsvux. Verksamheten är politiskt styrd där uppdraget är att ha det övergripande ansvaret för KOMVUX (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, anpassad utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (SFI).
Bra att veta
I din tjänst utgår du från Sävsjö men kommer också jobba i Nässjö och Eksjö.
Du ingår i en rektorsgrupp tillsammans med rektorerna för vuxenutbildningen i Eksjö och Nässjö.
Fördelningen är 50 % som rektor och 50 % som ansvarig för samordning och processtöd.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis beställs från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Malin Bergland, Skolchef på telefon 0381-16 79 582 eller mejl malin.bergland@hoglandet.se
. Önskar du kontakt med en facklig representant kontaktar du Thomas Olofsson, Sveriges Lärare.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C316513". Omfattning
