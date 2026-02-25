Rektor för Grund- och förskola I Ur och Skur
2026-02-25
Vill du vara med och utveckla vår grundskola Mårtensbergsskolan och förskolan Mullebo till nästa nivå?
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB, helägt av Friluftsfrämjandet, driver tretton förskolor och skolor med en unik pedagogik där all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Vår pedagogik delas också via licens med hundratals förskolor och skolor i hela landet där vi tillsammans når tusentals barn. Vi väcker nyfikenhet och rörelseglädje hos barn och elever, och efter 40 år i branschen vilar vår pedagogik tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Som rektor inom I Ur och Skurs egna verksamheter blir du en del av en kompetent rektorsgrupp som regelbundet möts både fysiskt och digitalt. Du ingår också i ett utökat kollegium tillsammans med våra licensierade förskolor och skolor runt om i landet. Som rektor har du ett tydligt uppdrag: "Bidra till att fler barn, oavsett bakgrund, kommer ut i naturen, utvecklar kunskaper om friluftsliv och en hållbar utveckling."
Mårtensbergsskolan är en grundskola F-3 med fritidshem och cirka 90 elever, medan Mullebo är en förskola med cirka 50 barn. Båda verksamheterna ligger naturskönt med närhet till friluftsområden och delar samma skolgård. Som rektor ansvarar du för båda enheterna och säkerställer en röd tråd från förskola till årskurs 3. Du planerar din tid självständigt och utvecklar samarbetsformer mellan verksamheterna. Ditt ansvar omfattar pedagogiskt ledarskap och tydligt arbetsgivaransvar för t ex personal- och arbetsmiljöfrågor.
Vi söker dig som är engagerad i ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling.
Du har avslutad rektorsutbildning och flerårig erfarenhet som rektor. Du har förmodligen erfarenhet av att leda flera skolformer. Vidare har du god kunskap i skoljuridik och arbetsrätt och leder med struktur, tydlighet och delaktighet.
Självklart har du intresse för friluftsliv och ser värdet av utomhuspedagogik.
Detta är ett uppdrag för dig som vill kombinera professionellt skolledarskap med en verksamhet där lärandet också får ta plats utomhus.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Anställningsform: 100 % tillsvidare, med 6 månaders provanställning.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person. Märk ansökan "Rektor I Ur och Skur" och mejla till Anna Karlsson, skolchef: anna.karlsson@iurochskur.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: anna.karlsson@iurochskur.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor I Ur och Skur".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB
(org.nr 556810-5729) Arbetsplats
I Ur och Skur Mullebo förskola & Mårtensbergsskolan
