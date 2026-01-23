Rektor för Anpassad grundskola och gymnasium
Landskrona kommun / Pedagogchefsjobb / Landskrona Visa alla pedagogchefsjobb i Landskrona
2026-01-23
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vill du leda en verksamhet där varje elevs utveckling, trygghet och lärande står i centrum? Nu söker vi en engagerad och strategisk rektor som vill göra verklig skillnad för elever i Landskronas Anpassade skola och gymnasium.
Hos oss på Fokusskolan får du möjlighet att leda och utveckla en skola med starkt elevfokus och engagerade medarbetare. Som rektor har du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för hög undervisningskvalitet, likvärdighet och en hållbar arbetsmiljö. Du leder med närvaro, struktur och ett genuint engagemang för både elever och personal, i en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och systematiskt kvalitetsarbete.
Vår skola har cirka 110 elever och drygt 70 medarbetare i olika professioner. Tillsammans arbetar vi för att varje elev ska nå sin fulla potential - och vi söker nu dig som brinner för att leda och utveckla vår verksamhet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
* Ha det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten
* Driva långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med analyser, planering och uppföljning
* Leda personalen mot gemensamma mål för ökad likvärdighet
* Ansvara för elevhälsa, personal, ekonomi och arbetsmiljö
* Samverka med vårdnadshavare, socialtjänst, polis och det lokala närings- och föreningslivet
* Bidra i rektorsgruppen och till utvecklingen av alla skolor i Landskrona stad
Vårt erbjudande
* En utvecklingsinriktad arbetsplats med moderna, anpassade lokaler och engagerade kollegor som sätter elevernas trygghet, trivsel och lärande i centrum.
* En organisation där systematiskt kvalitetsarbete, elevfokus och hållbart ledarskap är prioriterat.
* Ett meningsfullt uppdrag där du gör konkret skillnad för elever med särskilda behov.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg, strukturerad och närvarande ledare med god kunskap om anpassad grund- och gymnasieskola. Du har ett undervisningsnära ledarskap och god förståelse för hur pedagogiska processer, elevhälsa och organisation samverkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande.
Vi ser att du har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos både personal, elever och vårdnadshavare. Du ser möjligheter där andra ser hinder och tar initiativ för att driva utveckling framåt. Du är resultatorienterad, arbetar medvetet medsystematiskt förbättringsarbete och strävar ständigt efter hög kvalitet i allt du gör. Med ditt engagemang inspirerar du dina medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. Elevhälsoarbetet är en självklar del av ditt ledarskap och vi söker dig som arbetar förebyggande och främjande i elevhälsofrågor, för att säkerställa en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever.
Du har:
* Slutförd eller påbörjad rektorsutbildning
* Erfarenhet av att leda medarbetare framgångsrikt
* Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsledning och utveckling
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av att leda och driva systematiskt kvalitetsarbete inom skola
* God kunskap om anpassad grund- och gymnasieskola
* Erfarenhet av undervisningsnära ledarskap
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Anpassad grundskola Kontakt
Verksamhetschef
Jenny Sonesson jenny.sonesson@landskrona.se 0418474820 Jobbnummer
9702275