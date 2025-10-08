Rektor / Biträdande rektor Skärgårdsgymnasiet Åkersberga
Au Claves AB / Pedagogchefsjobb / Österåker Visa alla pedagogchefsjobb i Österåker
2025-10-08
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Au Claves AB i Österåker
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad pedagogisk ledare till vårt yrkesgymnasium
Är du en visionär pedagogisk ledare som brinner för att utveckla framtidens yrkesutövare? Vi söker nu en driven och inspirerande biträdande rektor eller rektor till vårt yrkesgymnasium.
Vi är en skola med starka traditioner och en tydlig framåtblick, där vi kombinerar gedigen yrkesutbildning med akademiska ambitioner. Vår skola är en plats där elever får växa både som människor och yrkesutövare, rustade för att möta arbetslivets krav.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst (100%) med fokus på det pedagogiska ledarskapet. Ditt huvuduppdrag är att leda, inspirera och utveckla vår pedagogiska verksamhet och våra lärare. Du kommer att arbeta nära skolans rektor/ledningsgrupp för att säkerställa att vi uppfyller våra mål och fortsätter att erbjuda en utbildning av högsta kvalitet.
Dina ansvarsområden inkluderar, men är inte begränsade till:
Pedagogiskt ledarskap: Du har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla vår pedagogiska vision. Det innebär att du är en förebild som inspirerar lärare att utforska nya undervisningsmetoder och samarbeten.
Kvalitetsutveckling: Du säkerställer att undervisningen håller hög kvalitet och att eleverna når sina mål.
Personalansvar: Du leder, coachar och stödjer lärare och övrig personal i deras professionella utveckling.
Om dig
Vi söker en person som är en skicklig pedagogisk ledare med ett stort hjärta för elever och personal. Har förståelse och kunskap om yrkesutbildning och dess komplexitet.
Vi tror att du har:
Relevant pedagogisk högskoleutbildning. Rektorsutbildning är meriterande.
Gedigen erfarenhet av ledarskap inom skolan, gärna från yrkesgymnasium.
En förmåga att bygga starka relationer och skapa en positiv arbetsmiljö.
Ett driv och en vilja att utveckla skolans pedagogiska arbete.
Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Beroende på din kompetens och erfarenhet kan tjänsten utformas som antingen biträdande rektor eller rektor. Vi uppmuntrar dig att söka oavsett titel om du känner att du har det som krävs för att leda vår skola mot framtiden.Så ansöker du
Låter det här som en roll för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för den här tjänsten.
Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Start senast 7 Januari 2026, gärna tidigare.
Rekryteringsfirmor undanbedes vänligt men bestämt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Via mail
E-post: victoria.lagh@skargards.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor/Biträdande rektor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Au Claves AB
(org.nr 556728-4822)
Näsvägen 15 (visa karta
)
184 26 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skärgårdsgymnasiet Östra Och Skärgår Kontakt
Skolchef
Victoria Lagh victoria.lagh@skargards.se 0734606000 Jobbnummer
9545859